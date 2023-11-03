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Росія відчуває снарядний голод, а в України ще є резерви боєприпасів – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
03.11.2023, 15:45
Росія відчуває снарядний голод, а в України ще є резерви боєприпасів – Генштаб - Фото
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Росія відчуває снарядний голод, але шукає розв'язання цієї проблеми, Україна ще має резерви та намагається організувати виробництво боєприпасів. Про це розповів начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ бригадний генерал Сергій Баранов в інтерв'ю Армія FM.

Журналіст запитав, чи бачить Баранов ознаки снарядного голоду в окупантів і яка ситуація з цим в Україні.

"Так, противник зараз ще відчуває, але він також шукає шлях вирішення цієї проблеми. Вони шукають шляхи й ми також намагаємося організувати виробництво з виготовлення боєприпасів різних номенклатур", – відповів він.

Військовий зазначив, що в Україні працюють всі структури, які за це відповідають.

"Ще є резерви, тому поки що є чим стріляти, ми виконуємо завдання, громадянам нічого за це переживати", – зазначив Баранов.

    • 13 жовтня представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі заявив, що Північна Корея перевезла до Росії понад 1000 контейнерів з військовим обладнанням та боєприпасами.
    • 1 листопада агентство Bloomberg повідомило, що Північна Корея передала до Росії понад мільйон артилерійських снарядів. Ці дані озвучувались на закритому брифінгу для парламентаріїв розвідслужби Південної Кореї, пише ЗМІ.
    • Читайте стисло на LIGA.net три нові публікації головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного: як Україні вирватись із лещат позиційної війни та якими є пріоритети Валерія Залужного – коротко.

    Читайте також: Снаряди – не головний ризик. Як Північна Корея може допомогти Росії

    Артем Джеріпа
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    війнабоєприпасивиробництвоСергій Барановснарядний голод
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