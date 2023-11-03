Росія відчуває снарядний голод, а в України ще є резерви боєприпасів – Генштаб
Росія відчуває снарядний голод, але шукає розв'язання цієї проблеми, Україна ще має резерви та намагається організувати виробництво боєприпасів. Про це розповів начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ бригадний генерал Сергій Баранов в інтерв'ю Армія FM.
Журналіст запитав, чи бачить Баранов ознаки снарядного голоду в окупантів і яка ситуація з цим в Україні.
"Так, противник зараз ще відчуває, але він також шукає шлях вирішення цієї проблеми. Вони шукають шляхи й ми також намагаємося організувати виробництво з виготовлення боєприпасів різних номенклатур", – відповів він.
Військовий зазначив, що в Україні працюють всі структури, які за це відповідають.
"Ще є резерви, тому поки що є чим стріляти, ми виконуємо завдання, громадянам нічого за це переживати", – зазначив Баранов.
- 13 жовтня представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі заявив, що Північна Корея перевезла до Росії понад 1000 контейнерів з військовим обладнанням та боєприпасами.
- 1 листопада агентство Bloomberg повідомило, що Північна Корея передала до Росії понад мільйон артилерійських снарядів. Ці дані озвучувались на закритому брифінгу для парламентаріїв розвідслужби Південної Кореї, пише ЗМІ.
- Читайте стисло на LIGA.net три нові публікації головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного: як Україні вирватись із лещат позиційної війни та якими є пріоритети Валерія Залужного – коротко.
Читайте також: Снаряди – не головний ризик. Як Північна Корея може допомогти Росії
Коментарі