Росія відчуває снарядний голод, а в України ще є резерви боєприпасів – Генштаб

Росія відчуває снарядний голод, але шукає розв'язання цієї проблеми, Україна ще має резерви та намагається організувати виробництво боєприпасів. Про це розповів начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ бригадний генерал Сергій Баранов в інтерв'ю Армія FM.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Журналіст запитав, чи бачить Баранов ознаки снарядного голоду в окупантів і яка ситуація з цим в Україні.

"Так, противник зараз ще відчуває, але він також шукає шлях вирішення цієї проблеми. Вони шукають шляхи й ми також намагаємося організувати виробництво з виготовлення боєприпасів різних номенклатур", – відповів він.

Військовий зазначив, що в Україні працюють всі структури, які за це відповідають.

"Ще є резерви, тому поки що є чим стріляти, ми виконуємо завдання, громадянам нічого за це переживати", – зазначив Баранов.

13 жовтня представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі заявив, що Північна Корея перевезла до Росії понад 1000 контейнерів з військовим обладнанням та боєприпасами.

1 листопада агентство Bloomberg повідомило, що Північна Корея передала до Росії понад мільйон артилерійських снарядів. Ці дані озвучувались на закритому брифінгу для парламентаріїв розвідслужби Південної Кореї, пише ЗМІ.

Читайте стисло на LIGA.net три нові публікації головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного: як Україні вирватись із лещат позиційної війни та якими є пріоритети Валерія Залужного – коротко.

Читайте також: Снаряди – не головний ризик. Як Північна Корея може допомогти Росії

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.