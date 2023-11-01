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Кім Чен Ин передав Путіну мільйон снарядів, їх вистачить на два місяці – Bloomberg

Этот материал также доступен на русском
01.11.2023, 13:35
Кім Чен Ин передав Путіну мільйон снарядів, їх вистачить на два місяці – Bloomberg - Фото
Сергій Шойгу та Кім Чен Ин (Фото: EPA)

Північна Корея передала до Росії понад мільйон артилерійських снарядів. Про це повідомили на закритому брифінгу для парламентаріїв розвідслужби Південної Кореї, повідомляє Bloomberg.

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Як повідомив журналістам присутній на брифінгу Ю Сан Бом, член парламентського комітету з розвідки, Національна розвідувальна служба вважає, що Північна Корея вже передала РФ понад 1 млн артилерійських снарядів, які Росія має намір використати в Україні. З серпня було здійснено близько 10 постачань зброї з Північної Кореї до Росії.

Переданої кількості снарядів армії Росії вистачить приблизно на два місяці обстрілів, вважають військові.

За даними розвідки, Північна Корея також направила до Росії радників з використання боєприпасів.

Наприкінці липня 2023 року до Пхеньяна їздив голова військового відомства Росії Сергій Шойгу. Він зустрівся з місцевим колегою Кан Сун Намом та диктатором Кім Чен Ином.

Після цього Держдеп США повідомив, що Росія має намір укласти угоду з режимом Кім Чен Ина про імпорт північнокорейської зброї. США намагаються санкціями зірвати постачання зброї з КНДР до Росії.

  • 13 жовтня представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі заявив, що Північна Корея перевезла до Росії понад 1000 контейнерів з військовим обладнанням та боєприпасами.
  • На думку військових аналітиків, така передача навряд чи суттєво змінить перебіг бойових дій, повідомляє Reuters.
  • За даними Yonhap, після зустрічі з Путіним північнокорейський диктатор Кім Чен Ин провів засідання політбюро ЦК Трудової партії, вищого органу керівництва КНДР, і наказав "максимально поглиблювати відносини з Росією".

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Сергій Бережний
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війнавійськова допомогаКім Чен ИнПівнічна Кореядрузі Путінаснаряди

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