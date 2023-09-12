Зброя з Північної Кореї не допоможе Росії змінити перебіг війни – Reuters

Якщо Північна Корея передасть Росії артилерійські снаряди та інше озброєння для використання у війні проти України, це навряд чи суттєво змінить перебіг бойових дій. Такої думки дотримуються військові аналітики, яких опитало Reuters.

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Відомо, що Північна Корея має в своєму розпорядженні запас артилерійських снарядів і ракет для зброї радянського часу і має досвід виробництва таких боєприпасів. Однак незрозумілі реальні обсяги цих запасів і наскільки вони придатні для використання, а також виробничі можливості військової промисловості Північної Кореї. Так чи інакше, Росія зацікавлена в тому, щоб компенсувати ними власні запаси, які виснажені її війною проти України, сказав експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень Джозеф Демпсі.

На його думку, "хоча доступ до таких запасів може продовжити конфлікт, але навряд чи змінить результат".

За західними оцінками, минулого року Росія витратила в Україні 10-11 млн снарядів, і водночас здатна виробляти не більше ніж 2 млн на рік.

Симон Веземан зі Стокгольмського міжнародного інституту проблем миру вважає, що доступ до запасів Кім Чен Ина може істотно збільшити можливості армії РФ в короткостроковій перспективі, а його виробничі потужності вплинуть і на довгострокову. Хоча ці боєприпаси застаріли в порівнянні з сучасною високоточною зброєю, "вони допоможуть традиційному використанню Росією артилерії для загороджувального вогню, хоча й не забезпечать її високоточними боєприпасами", – сказав він.

Науковий співробітник британського Королівського інституту збройних сил Патрік Хінтон сказав агентству, що значення має якість північнокорейських артилерійських снарядів, оскільки погано виготовлені боєприпаси мають низьку точність і можуть вибухнути передчасно.

Експерти відзначають випадок 2010 року, коли північнокорейська армія випустила близько 170 снарядів по південнокорейському острову Йонпхен. За даними вашингтонського проєкту 38 North, більш ніж половина випущених тоді снарядів упали навколо острова, а близько 20% з них не вибухнули. Такий високий відсоток відмов дозволяє припустити, що артилерійські боєприпаси Північної Кореї або неякісно вироблені, або постраждали під час зберігання.

Водночас Симон Веземан вважає, що за обраного армією РФ способу ведення війни мала точність і низька якість північнокорейських боєприпасів "не матимуть великого значення для росіян", якщо, звичайно, снаряди не почнуть масово вибухати прямо в стовбурах гармат.

12 вересня диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин прибув до Росії для переговорів з диктатором РФ Володимиром Путіним. Передбачається, що вони обговорять постачання снарядів Росії в обмін на передові технології для супутників та атомних підводних човнів.

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