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Шойгу хоче посилити оборонну співпрацю з Північною Кореєю. Пхеньян має снаряди для війни

Этот материал также доступен на русском
26.07.2023, 13:42
Шойгу хоче посилити оборонну співпрацю з Північною Кореєю. Пхеньян має снаряди для війни - Фото
Сергій Шойгу у КНДР (Фото: EPA)

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про бажання "посилити оборонну співпрацю" під час візиту до Північної Кореї. Про це він повідомив під час переговорів зі своїм колегою із КНДР Кан Сун Намом у Пхеньяні, цитують його кремлівські пропагандистські медіа.

За його словами, він "переконаний, що переговори сприятимуть зміцненню співпраці між оборонними відомствами".

Офіційно Шойгу приїхав до Пхеньяна, щоб взяти участь у "урочистостях на честь 70-річчя закінчення Корейської війни".

Крім нього, до Північної Кореї запрошено делегацію з Китаю.

КНДР має у своєму розпорядженні величезні запаси снарядів для артилерії та мінометів радянського зразка калібрів 152, 122 та 120 мм.

Читайте також: У Кім Чен Ина запевняють, що КНДР не продавала снаряди Росії, "радять заткнутися" США

Дмитро Гриниченко
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війнакитайвійськова допомогаПівнічна Кореясергій шойгу
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