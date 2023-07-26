Шойгу хоче посилити оборонну співпрацю з Північною Кореєю. Пхеньян має снаряди для війни

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про бажання "посилити оборонну співпрацю" під час візиту до Північної Кореї. Про це він повідомив під час переговорів зі своїм колегою із КНДР Кан Сун Намом у Пхеньяні, цитують його кремлівські пропагандистські медіа.

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За його словами, він "переконаний, що переговори сприятимуть зміцненню співпраці між оборонними відомствами".

Офіційно Шойгу приїхав до Пхеньяна, щоб взяти участь у "урочистостях на честь 70-річчя закінчення Корейської війни".

Крім нього, до Північної Кореї запрошено делегацію з Китаю.

КНДР має у своєму розпорядженні величезні запаси снарядів для артилерії та мінометів радянського зразка калібрів 152, 122 та 120 мм.

Ще у вересні 2022 року NYT повідомляла, що Росія закуповує снаряди у КНДР. Пхеньян це заперечує.

2 листопада координатор стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки США при Білому Домі Джон Кірбі заявив, що Північна Корея таємно постачає Росії снаряди для артилерії.

4 листопада, через два дні після того, як Сполучені Штати заявили, що вони мають інформацію про те, що Пхеньян таємно постачає Росії артилерійські снаряди, з Північної Кореї до РФ вирушив поїзд.

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