Джерела: Причиною відставки Малюка став гучний розголос Міндічгейту
Василь Малюк (Фото: СБУ)

Причиною відставки голови Служби безпеки України Василя Малюка стало те, що справа про корупцію в Енергоатомі набула публічності. Про це LIGA.net сказали двоє обізнаних із питанням співрозмовників.

Один із них підтвердив LIGA.net інформацію, яка ширилась у медіа: Малюк не хотів добровільно залишати посаду. Однак президент зміг його переконати.

"Причина – гучний розголос Міндічгейту", – переконані двоє співрозмовників.

Мовляв, Малюк мав попередити якщо не сам витік інформації про справу, то масштаб скандалу, уточнив один із них.

  • На початку місяця з'явилися чутки про звільнення Малюка, а 5 січня Зеленський підписав відповідний указ, попри заклики багатьох військових залишити його на посаді. Тимчасовим в.о. глави СБУ президент призначив командира "Альфи" Хмару.
  • Того самого дня президент ухвалив інші кадрові рішення в СБУ.
