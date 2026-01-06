Джерела: Причиною відставки Малюка став гучний розголос Міндічгейту
Оксана Житнюк
Cтарша редакторка новин LIGA.net
Євгенія Мазур
Спеціальна кореспондентка LIGA.net
Реєструйся і слухай
Причиною відставки голови Служби безпеки України Василя Малюка стало те, що справа про корупцію в Енергоатомі набула публічності. Про це LIGA.net сказали двоє обізнаних із питанням співрозмовників.
Один із них підтвердив LIGA.net інформацію, яка ширилась у медіа: Малюк не хотів добровільно залишати посаду. Однак президент зміг його переконати.
"Причина – гучний розголос Міндічгейту", – переконані двоє співрозмовників.
Мовляв, Малюк мав попередити якщо не сам витік інформації про справу, то масштаб скандалу, уточнив один із них.
- На початку місяця з'явилися чутки про звільнення Малюка, а 5 січня Зеленський підписав відповідний указ, попри заклики багатьох військових залишити його на посаді. Тимчасовим в.о. глави СБУ президент призначив командира "Альфи" Хмару.
- Того самого дня президент ухвалив інші кадрові рішення в СБУ.
Коментарі (0)