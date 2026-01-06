Джерела: Причиною відставки Малюка став гучний розголос Міндічгейту

Саме гучний скандал довкола Міндіча та інших фігурантів справи НАБУ нібито став причиною звільнення Малюка, кажуть співрозмовники LIGA.net

Василь Малюк (Фото: СБУ)

Причиною відставки голови Служби безпеки України Василя Малюка стало те, що справа про корупцію в Енергоатомі набула публічності. Про це LIGA.net сказали двоє обізнаних із питанням співрозмовників.

Один із них підтвердив LIGA.net інформацію, яка ширилась у медіа: Малюк не хотів добровільно залишати посаду. Однак президент зміг його переконати.

"Причина – гучний розголос Міндічгейту", – переконані двоє співрозмовників.

Мовляв, Малюк мав попередити якщо не сам витік інформації про справу, то масштаб скандалу, уточнив один із них.