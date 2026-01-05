Зеленський ухвалив нові кадрові рішення в СБУ: частину спецслужбістів перепризначили

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський ухвалив низку кадрових змін у Службі безпеки України. Відповідні укази були опубліковані на сайті глави держави.

Згідно з рішеннями Зеленського, у СБУ відбулись такі зміни:

→ генерал-майор Олександр Поклад став першим заступником глави спецслужби, втративши посаду просто заступника (Поклада називають одним з найсильніших контррозвідників країни, однак частина співбесідників LIGA.net зауважувала, що йому закидають участь у конфліктах з Національним антикорупційним бюро, використання жорстоких методів роботи та близькість до Офісу президента. – Ред.);

→ заступником керівника СБУ призначено майора Андрія Тупікова; водночас його звільнили з посади начальника Департаменту контррозвідки відомства, яку він обіймав з кінця 2024 року;

→ ще одним заступником глави СБУ став бригадний генерал Денис Килимник, який також очолив Антитерористичний центр при спецслужбі;

→ натомість пости заступника і глави Антитерористичного центру втратив генерал-майор Сергій Андрущенко – він обіймав ці посади з липня 2021-го;

→ пост заступника глави СБУ втратив бригадний генерал Сергій Наумюк, призначений у травні 2023-го;

→ посаду начальника Департаменту військової контррозвідки СБУ втратив генерал-майор Олександр Дубровін, призначений у липні 2022-го.