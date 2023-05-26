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У СБУ прокоментували російське громадянство родичів заступника голови служби Наумюка

Этот материал также доступен на русском
26.05.2023, 17:26
У СБУ прокоментували російське громадянство родичів заступника голови служби Наумюка - Фото
Сергій Наумюк (фото - radiosvoboda.org)

У Службі безпеки опублікували коментар щодо новопризначеного заступника голови служби Сергія Наумюка, батько і брат якого, як виявилося, мають російське громадянство. Там стверджують, що Росія свідомо блокує розгляд їхніх заяв на відмову від громадянства РФ.

У СБУ зазначили, що перед призначенням Наумюк пройшов усі необхідні перевірки, визначені законодавством, зокрема ретельно була вивчена інформація щодо його сім’ї та родичів.

"Близькі родичі Сергія Наумюка є громадянами України, водночас про наявність у його батька і брата паспортів Російської Федерації Сергій Наумюк повідомляв раніше", – йдеться у коментарі.

Ці документи, як стверджують у службі, були отримані після окупації Луганська у 2014 році, де проживали обидва родичі. "Після виїзду з тимчасово захопленого регіону вони подали заяви на відмову від російського громадянства. Однак наразі уповноважені органи РФ свідомо блокують розгляд відповідних заяв", – кажуть в СБУ.

Там повідомили, що наразі батько і брат Наумюка на законних підставах постійно перебувають на території США, де очікують на скасування громадянства РФ.

"Вони виступають проти дій Росії, яка розпочала повномасштабну війну в Україні", – сказано у повідомленні.

Сам Наумюк під час співбесіди на посаду директора НАБУ казав, що "у 2015 році з певних побутових причин батько і брат були вимушені отримати російські паспорти, в подальшому вони від них відмовилися".

Сім'я, за словами Наумюка, проживала у Луганську і виїхала звідти у США після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Також він розповів, що його брат після 2014 року працював у Москві у Петрокомерцбанку, який був банком, що обслуговує компанію Лукойл. Зокрема, родич Наумюка був головою управління Петрокомерцбанку.

"Зараз брат проживає у США і повністю інтегрований в американське суспільство. Він донатить українські інтереси. Він відвідує у США антипутінські публічні заходи, я навіть навів фото та відеоматеріали", – підкреслив Наумюк.

Крім того, у комісії було запитання щодо набуття права власності на нерухомість родичами Наумюка. Його мати у 2014 році зареєструвала права власності на квартиру у Луганську. Наумюк не зміг пояснити, яким чином.

Також батько Наумюка набув у власність квартиру площею 205,2 кв. м у Харкові.

На прохання комісії пояснити підставу та вартість Наумюк відповів, що "це був приклад невдалої угоди", бо потім виявилося що за обʼєктом значилася прихована іпотека перед банком. "А всі документи залишилися у Луганську в особистому архіві, і з тих причин, що батьки знаходяться за кордоном, вони не мають доступу до цих документів", – сказав Наумюк.

  • Вчора, 25 травня, президент Володимир Зеленський призначив Сергія Наумюка заступником голови Служби безпеки України.
  • З 2015 року Наумюк працював у НАБУ. Очолював другий та четвертий підрозділи детективів. Після початку повномасштабного вторгнення був мобілізований в один з підрозділів СБУ, але після війни, за його словами, планував повернутися до НАБУ.
  • Наумюк брав участь у конкурсі на посаду директора НАБУ. Він пройшов перший етап тестування загальних здібностей і був допущений до другого етапу — співбесіди.
Вадим Ребрина
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сбугромадянствосергій наумюк
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