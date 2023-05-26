В СБУ прокомментировали российское гражданство родственников замглавы службы Наумюка

В Службе безопасности опубликовали комментарий о новоназначенном заместителе председателя службы Сергее Наумюке, отец и брат которого, как оказалось, имеют российское гражданство. Там утверждают, что Россия намеренно блокирует рассмотрение их заявлений на отказ от гражданства РФ.

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В СБУ отметили, что перед назначением Наумюк прошел все необходимые проверки, установленные законодательством, в том числе тщательно была изучена информация о его семье и родственниках.

"Близкие родственники Сергея Наумюка граждане Украины, в то же время о наличии у его отца и брата паспортов Российской Федерации Сергей Наумюк сообщал ранее", – говорится в комментарии.

Эти документы, как утверждают в службе, были получены после оккупации Луганска в 2014 году, где проживали оба родственника. "После выезда из временно захваченного региона они подали заявления на отказ от российского гражданства. Однако пока что уполномоченные органы РФ сознательно блокируют рассмотрение соответствующих заявлений", – говорят в СБУ.

Там сообщили, что отец и брат Наумюка на законных основаниях постоянно находятся на территории США, где ожидают отмены гражданства РФ.

"Они выступают против действий России, начавшей полномасштабную войну в Украине", – говорится в сообщении.

Сам Наумюк во время собеседования на должность директора НАБУ говорил, что "в 2015 году по некоторым бытовым причинам отец и брат были вынуждены получить российские паспорта, в дальнейшем они от них отказались".

Семья, по словам Наумюка, проживала в Луганске и уехала оттуда в США после полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Также он рассказал, что его брат после 2014 года работал в Москве в Петрокомерцбанке, который был обслуживающим банком компании ЛУКОЙЛ. В том числе, родственник Наумюка был председателем управления Петрокомерцбанка.

"Сейчас брат проживает в США и полностью интегрирован в американское общество. Он донатит украинские интересы. Он посещает в США антипутинские публичные мероприятия, я даже привел фото и видеоматериалы", – подчеркнул Наумюк.

Кроме того, у комиссии был вопрос о приобретении права собственности на недвижимость родственниками Наумюка. Его мать в 2014 году зарегистрировала право собственности на квартиру в Луганске. Наумюк затруднился объяснить, каким образом.

Также отец Наумюка приобрел в собственность квартиру площадью 205,2 кв. м в Харькове.

На просьбу комиссии объяснить основание и стоимость Наумюк ответил, что "это был пример неудачной сделки", потому что потом оказалось, что за объектом числилась скрытая ипотека перед банком. "А все документы остались в Луганске в личном архиве, и по причинам, что родители находятся за границей, они не имеют доступа к этим документам", – сказал Наумюк.

Вчера, 25 мая, президент Владимир Зеленский назначил Сергея Наумюка замглавы Службы безопасности Украины.

С 2015 года Наумюк работал в НАБУ. Возглавлял второе и четвертое подразделения детективов. После начала полномасштабного вторжения был мобилизован в одно из подразделений СБУ, но после войны, по его словам, планировал вернуться в НАБУ.

Наумюк принимал участие в конкурсе на должность директора НАБУ. Он прошел первый этап тестирования общих способностей и был допущен ко второму этапу – собеседованию.

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