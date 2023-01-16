Конкурсная комиссия отсеяла 28 кандидатов на должность директора НАБУ. Осталось 22
Комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ по результатам тестирования общих способностей отсеяла 28 кандидатов. В следующий раунд прошли 22 претендента, говорится в сообщении комиссии.
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Тестирование на знание законодательства и общих навыков проходило 13-14 января.
В понедельник, 16 января, комиссия утвердила результаты тестирования, допустив к следующему этапу конкурса 22 кандидатов с самым высоким рейтингом.
Следующий этап – практическое задание – будет проходить в один день одновременно для всех кандидатов.
К нему допущены такие кандидаты (в скобках – количество баллов):
→ Руслан Кравченко (244);
→ Руслан Габриелян (238);
→ Сергей Гупяк (225);
→ Вероника Плотникова (225);
→ Семен Кривонос (224);
→ Виктор Павлущик (223);
→ Виталий Власюк (222);
→ Александр Цивинский (221);
→ Александр Викул (219);
→ Александр Рыковцев (219);
→ Михаил Буртовой (219)
→ Роман Осипчук (218);
→ Анатолий Нестерцов (218);
→ Сергей Наумюк (217);
→ Игорь Ярчак (215);
→ Олег Опишняк (211);
→ Евгений Теницкий (210);
→ Владимир Церковный (210);
→ Максим Ворвуль (209);
→ Юрий Белоусов (209);
→ Александр Руденко (209);
→ Роман Удовиченко (209).
Лидер тестирования Руслан Кравченко – руководитель Бучанской окружной прокуратуры. Он представлял сторону обвинения на суде над Виктором Януковичем по делу о государственной измене.
На втором месте – прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Руслан Габриелян, который перешел к ней только в конце декабря, а до этого работал в НАБУ.
Семен Кривонос, занявший пятое место по итогам тестирования, – это глава Госинспекции архитектуры и градостроительства. В начале 2022 года он сдал НАБУ представителя киевской строительной компании, предложившего ему $120 000.
- Украина пообещала МВФ провести конкурс на директора НАБУ до апреля 2023 года.
- НАБУ работает без постоянного руководителя с апреля 2022 года, когда закончились полномочия у Артема Сытника. Его обязанности сейчас выполняет первый заместитель директора Гизо Углава.
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