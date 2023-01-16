Конкурсная комиссия отсеяла 28 кандидатов на должность директора НАБУ. Осталось 22

Комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ по результатам тестирования общих способностей отсеяла 28 кандидатов. В следующий раунд прошли 22 претендента, говорится в сообщении комиссии.

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Тестирование на знание законодательства и общих навыков проходило 13-14 января.

В понедельник, 16 января, комиссия утвердила результаты тестирования, допустив к следующему этапу конкурса 22 кандидатов с самым высоким рейтингом.

Следующий этап – практическое задание – будет проходить в один день одновременно для всех кандидатов.

К нему допущены такие кандидаты (в скобках – количество баллов):

→ Руслан Кравченко (244);

→ Руслан Габриелян (238);

→ Сергей Гупяк (225);

→ Вероника Плотникова (225);

→ Семен Кривонос (224);

→ Виктор Павлущик (223);

→ Виталий Власюк (222);

→ Александр Цивинский (221);

→ Александр Викул (219);

→ Александр Рыковцев (219);

→ Михаил Буртовой (219)

→ Роман Осипчук (218);

→ Анатолий Нестерцов (218);

→ Сергей Наумюк (217);

→ Игорь Ярчак (215);

→ Олег Опишняк (211);

→ Евгений Теницкий (210);

→ Владимир Церковный (210);

→ Максим Ворвуль (209);

→ Юрий Белоусов (209);

→ Александр Руденко (209);

→ Роман Удовиченко (209).

Лидер тестирования Руслан Кравченко – руководитель Бучанской окружной прокуратуры. Он представлял сторону обвинения на суде над Виктором Януковичем по делу о государственной измене.

На втором месте – прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Руслан Габриелян, который перешел к ней только в конце декабря, а до этого работал в НАБУ.

Семен Кривонос, занявший пятое место по итогам тестирования, – это глава Госинспекции архитектуры и градостроительства. В начале 2022 года он сдал НАБУ представителя киевской строительной компании, предложившего ему $120 000.

Украина пообещала МВФ провести конкурс на директора НАБУ до апреля 2023 года.

НАБУ работает без постоянного руководителя с апреля 2022 года, когда закончились полномочия у Артема Сытника. Его обязанности сейчас выполняет первый заместитель директора Гизо Углава.

Андрій Водяний

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