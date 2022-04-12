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В НАБУ опровергли информацию об увольнении Сытника: его полномочия истекают 16 апреля

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2022, 18:55
В НАБУ опровергли информацию об увольнении Сытника: его полномочия истекают 16 апреля - Фото
Артем Сытник (Фото: пресс-служба НАБУ)
дополнено

Полномочия Артема Сытника на должности директора Национального антикоррупционного бюро истекают 16 апреля 2022 года, после чего его обязанности будет исполнять первый заместитель директора Гизо Углава. Об этом пресс-служба НАБУ сообщила в комментарии LIGA.net.

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Ранее сегодня об увольнении Сытника написала в своем telegram-канале народный депутат Юлия Гришина из фракции "Слуга народа".   

"Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник уволен с занимаемой должности в связи с окончанием срока полномочий", – сообщила Гришина.

"Полномочия Артема Сытника на должности директора НАБУ истекают 16 апреля 2022 года, когда истекает 7-летний срок, определенный Законом Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", – указано заявление пресс-службы.

Дополнено. Как сообщает УП со ссылкой на собственные источники в правительстве, Кабинет министров на заседании 12 апреля проголосовал за увольнение с должности директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

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Роман Брыль
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