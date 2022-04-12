В НАБУ опровергли информацию об увольнении Сытника: его полномочия истекают 16 апреля

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Полномочия Артема Сытника на должности директора Национального антикоррупционного бюро истекают 16 апреля 2022 года, после чего его обязанности будет исполнять первый заместитель директора Гизо Углава. Об этом пресс-служба НАБУ сообщила в комментарии LIGA.net.

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Ранее сегодня об увольнении Сытника написала в своем telegram-канале народный депутат Юлия Гришина из фракции "Слуга народа".

"Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник уволен с занимаемой должности в связи с окончанием срока полномочий", – сообщила Гришина.

"Полномочия Артема Сытника на должности директора НАБУ истекают 16 апреля 2022 года, когда истекает 7-летний срок, определенный Законом Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", – указано заявление пресс-службы.

Дополнено. Как сообщает УП со ссылкой на собственные источники в правительстве, Кабинет министров на заседании 12 апреля проголосовал за увольнение с должности директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

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Роман Брыль

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