НАБУ. Комиссия допустила к собеседованию на должность директора 11 кандидатов

Комиссия по проведению конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро допустила к собеседованию на должность 11 кандидатов.

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На заседании комиссии 25 февраля было принято решение об утверждении результатов собеседований о соответствии кандидатов критерию добропорядочности, а также предложено внести изменения в график проведения собеседования относительно соответствия кандидатов критерию компетентности.

С 20 по 24 февраля комиссия провела собеседования с 21 кандидатом, в сообщении говорится, что задачей была оценка кандидатов через призму добропорядочности.

Комиссия заявляет, что соответствие кандидата критерию добропорядочности оценивалось с учетом присутствия или отсутствия у членов комиссии сомнений, которые возникли по результатам исследования информации о кандидатах и проведения собеседований.

Было определено, что критерию добропорядочности для целей конкурса соответствуют Юрий Белоусов, Максим Ворвуль, Сергей Гупяк, Семен Кривонос, Сергей Наумюк, Олег Опишняк, Роман Осипчук, Виктор Павлущик, Вероника Плотникова, Александр Цивинский и Владимир Церковный. Украина пообещала МВФ провести конкурс на директора НАБУ до апреля 2023 года, но премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что правительство заинтересовано в скорейшем завершении конкурса.

НАБУ работает без постоянного руководителя с апреля 2022 года, когда закончились полномочия Артема Сытника. Его обязанности сейчас выполняет первый заместитель директора Гизо Углава. Читайте также мнение: Украинский путь: подозрений за реформы от НАБУ и САП будет еще больше. И это грустно

Дмитро Гриниченко

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