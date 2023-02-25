UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НАБУ. Комиссия допустила к собеседованию на должность директора 11 кандидатов

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2023, 13:26
НАБУ. Комиссия допустила к собеседованию на должность директора 11 кандидатов - Фото
Агенты НАБУ (Фото: пресс-служба бюро)

Комиссия по проведению конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро допустила к собеседованию на должность 11 кандидатов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На заседании комиссии 25 февраля было принято решение об утверждении результатов собеседований о соответствии кандидатов критерию добропорядочности, а также предложено внести изменения в график проведения собеседования относительно соответствия кандидатов критерию компетентности.

С 20 по 24 февраля комиссия провела собеседования с 21 кандидатом, в сообщении говорится, что задачей была оценка кандидатов через призму добропорядочности. 

Комиссия заявляет, что соответствие кандидата критерию добропорядочности оценивалось с учетом присутствия или отсутствия у членов комиссии сомнений, которые возникли по результатам исследования информации о кандидатах и проведения собеседований. 

Было определено, что критерию добропорядочности для целей конкурса соответствуют Юрий Белоусов, Максим Ворвуль, Сергей Гупяк, Семен Кривонос, Сергей Наумюк, Олег Опишняк, Роман Осипчук, Виктор Павлущик, Вероника Плотникова, Александр Цивинский и Владимир Церковный. 

  • Украина пообещала МВФ провести конкурс на директора НАБУ до апреля 2023 года, но премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что правительство заинтересовано в скорейшем завершении конкурса.
  • НАБУ работает без постоянного руководителя с апреля 2022 года, когда закончились полномочия Артема Сытника. Его обязанности сейчас выполняет первый заместитель директора Гизо Углава.

Читайте также мнение: Украинский путь: подозрений за реформы от НАБУ и САП будет еще больше. И это грустно

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
набу борьба с коррупцией директор набу
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 