"Малюк зміг налагодити механізм". Що у Раді кажуть про відставку та тимчасового главу СБУ

Василь Малюк

Відставка генерал-лейтенанта Василя Малюка не означає послаблення Служби безпеки України, розповів народний депутат від Слуги народу Єгор Чернєв. Водночас його колега від Голосу Соломія Бобровська назвала шансом на зміни прихід до управління спецслужбою молодого покоління офіцерів. Про це члени парламентського комітету з питань нацбезпеки заявили для тексту LIGA.net.

"За час своєї роботи Малюк зумів налагодити механізм так, щоб він працював чітко та ефективно. На зміну йому прийде людина з тієї ж системи, яка розуміє, як вона працює, що треба покращити, а що – залишити (йдеться про тимчасового виконувача обов'язків глави СБУ, очільника спецпідрозділу "Альфа", генерал-майора Євгенія Хмару. – Ред.)", – розповів Чернєв.

Бобровська зауважила, що СБУ очолила людина з цінностями та бойовим досвідом з молодого покоління. На її думку, спецслужба та її бойове крило точно виграють від цього.

За словами нардепки, Хмара "має державницьку позицію і принципи, він безкомпромісний у питаннях війни".

Однак політикиня зауважила, що основною функцією СБУ є контррозвідувальна – і тому йдеться не лише про знищення окупантів на фронті та за межами України, а й усередині держави, а це не лише бойова робота.

"Це в першу чергу контррозвідувальне забезпечення всіх напрямків державної діяльності (зокрема військової), боротьба з диверсіями і підривною діяльністю противника, а також охорона державної таємниці. Наскільки він [Хмара] буде готовий виконувати малоприємну політичну частину роботи СБУ, яка стосується і економіки, і замовлення з Офісу, – маю сумнів. Хочу вірити, що він не буде зручним у цьому напрямку", – додала вона.