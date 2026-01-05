"Малюк смог наладить механизм". Что нардепы говорят об отставке и временном главе СБУ

Василий Малюк (Фото: Офис президента)

Отставка генерал-лейтенанта Василия Малюка не означает ослабления Службы безопасности Украины, рассказал народный депутат от Слуги народа Егор Чернев. В то же время его коллега от Голоса Соломия Бобровская назвала шансом на изменения приход к управлению спецслужбой молодого поколения офицеров. Об этом члены парламентского комитета по вопросам нацбезопасности заявили для текста LIGA.net.

"За время своей работы Малюк сумел наладить механизм так, чтобы он работал четко и эффективно. На смену ему придет человек из той же системы, который понимает, как она работает, что надо улучшить, а что – оставить (речь идет о временно исполняющем обязанности главы СБУ, главе спецподразделения "Альфа", генерал-майоре Евгении Хмаре. – Ред.)", – рассказал Чернев.

Бобровская отметила, что СБУ возглавил человек с ценностями и боевым опытом из молодого поколения. По ее мнению, спецслужба и ее боевое крыло точно выиграют от этого.

По словам нардепа, Хмара "имеет государственническую позицию и принципы, он бескомпромиссен в вопросах войны".

Однако политик отметила, что основой функцией СБУ является контрразведывательная – и поэтому речь идет не только об уничтожении оккупантов на фронте и за пределами Украины, но и внутри государства, а это не только боевая работа.

"Это в первую очередь контрразведывательное обеспечение всех направлений государственной деятельности (в том числе военной), борьба с диверсиями и подрывной деятельностью противника, а также охрана государственной тайны. Насколько он [Хмара] будет готов выполнять малоприятную политическую часть работы СБУ, которая касается и экономики, и заказов из Офиса, – сомневаюсь. Хочу верить, что он не будет удобным в этом направлении", – добавила она.