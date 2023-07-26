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Шойгу хочет усилить оборонное сотрудничество с КНДР. У Пхеньяна есть снаряды для войны

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2023, 13:42
Шойгу хочет усилить оборонное сотрудничество с КНДР. У Пхеньяна есть снаряды для войны - Фото
Сергей Шойгу в КНДР (Фото: EPA)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о желании "усилить оборонное сотрудничество" во время визита в Северную Корею. Об этом он сообщил во время переговоров со своим коллегой из КНДР Кан Сун Намом в Пхеньяне, цитируют его кремлевские пропагандистские медиа.

По его словам, он "убежден, что переговоры будут способствовать укреплению сотрудничества между оборонными ведомствами". 

Официально Шойгу приехал в Пхеньян, чтобы принять участие в "торжествах в честь 70-летия окончания Корейской войны". 

Кроме него, в Северную Корею приглашена делегация из Китая.

КНДР имеет в распоряжении огромные запасы снарядов для артиллерии и минометов советского образца калибров 152, 122 и 120 мм.

Читайте также: У Ким Чен Ына уверяют, что КНДР не продавала снаряды России, "советуют заткнуться" США

Дмитрий Гриниченко
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