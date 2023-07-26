Шойгу хочет усилить оборонное сотрудничество с КНДР. У Пхеньяна есть снаряды для войны

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о желании "усилить оборонное сотрудничество" во время визита в Северную Корею. Об этом он сообщил во время переговоров со своим коллегой из КНДР Кан Сун Намом в Пхеньяне, цитируют его кремлевские пропагандистские медиа.

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По его словам, он "убежден, что переговоры будут способствовать укреплению сотрудничества между оборонными ведомствами".

Официально Шойгу приехал в Пхеньян, чтобы принять участие в "торжествах в честь 70-летия окончания Корейской войны".

Кроме него, в Северную Корею приглашена делегация из Китая.

КНДР имеет в распоряжении огромные запасы снарядов для артиллерии и минометов советского образца калибров 152, 122 и 120 мм.

Еще в сентябре 2022 года NYT сообщала, что Россия закупает снаряды у КНДР. Пхеньян это отрицает.

2 ноября координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США при Белом Доме Джон Кирби заявил, что Северная Корея тайно поставляет России снаряды для артиллерии.

4 ноябре, через два дня после того, как Соединенные Штаты заявили, что у них есть информация о тайном снабжении из Пхеньяна в Россию артиллерийских снарядов, из Северной Кореи в РФ отправился поезд.

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