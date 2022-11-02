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КНДР тайно поставляет России снаряды для артиллерии – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2022, 16:17
КНДР тайно поставляет России снаряды для артиллерии – Белый дом - Фото
Джон Кирби (Фото - EPA)

Северная Корея тайно поставляет России снаряды для артиллерии, сообщил CNN Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США при Белом Доме.

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"В сентябре КНДР публично отрицала, что намерена поставлять боеприпасы России. Однако наша информация свидетельствует, что КНДР тайно поставляет значительное количество артиллерийских снарядов для войны России против Украины, – сказал он.

Северная Корея пытается скрыть конечное место назначения, отметил Кирби. Пхеньян делает видимость, что оружие поставляется в страны Ближнего Востока или Северной Африки.

США будут следить, получены ли эти поставки, добавил Кирби.

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Марко Сировой
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