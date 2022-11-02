КНДР тайно поставляет России снаряды для артиллерии – Белый дом

Северная Корея тайно поставляет России снаряды для артиллерии, сообщил CNN Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США при Белом Доме.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В сентябре КНДР публично отрицала, что намерена поставлять боеприпасы России. Однако наша информация свидетельствует, что КНДР тайно поставляет значительное количество артиллерийских снарядов для войны России против Украины, – сказал он.

Северная Корея пытается скрыть конечное место назначения, отметил Кирби. Пхеньян делает видимость, что оружие поставляется в страны Ближнего Востока или Северной Африки.

США будут следить, получены ли эти поставки, добавил Кирби.

Еще в сентябре NYT сообщал, что Россия закупает снаряды у КНДР. Пхеньян это отрицает.

2 ноября в Пентагоне заявили, что РФ ищет оружие в Иране и Северной Корее, а Китай ничего не поставлял Москве.

Читайте также: Иран, Сирия, КНДР, Китай, Россия. Угрожает ли миру новая "ось зла"

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.