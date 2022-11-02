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Россия ищет оружие в Иране и Северной Корее. Китай ничего не поставлял Москве — Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2022, 06:53
Россия ищет оружие в Иране и Северной Корее. Китай ничего не поставлял Москве — Пентагон - Фото
Пэт Райдер (Фото: пресс-служба Пентагона)

Россия пытается получить вооружения от Ирана и Северной Кореи, у США нет данных о том, что Китай передавал Москве военную помощь. Об этом на брифинге сообщил спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

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По его словам, сегодня нет никаких признаков того, что Китай поставлял или собирается поставить вооружение России, однако Москва запросила оружие или боеприпасы у КНДР. Он отметил, что РФ продолжает искать оружие в Северной Корее и Иране. 

Насчет Ирана Райдер заявил, что опора Москвы на Тегеран — это признак изоляции российского диктатора Владимира Путина

"Иран предоставил России беспилотники, и мы ожидаем, что они, вероятно, будут искать их еще. У нас есть опасения, что РФ может также попытаться приобрести у Ирана дополнительные передовые боеприпасы — например, ракеты класса "земля-земля". Если мы увидим, что Россия применяет такие возможности на поле боя, мы обязательно сделаем, что мы можем, чтобы осветить это", — сказал генерал. 

Ранее канал CNN со ссылкой на представителей западной страны, которая "внимательно следит за иранской программой вооружений", сообщил о том, что Иран готовится отправить РФ около 1000 баллистических ракет малой дальности класса "земля-земля" и ударных беспилотников для войны против Украины. 

СПРАВКА. В начале осени к ракетным ударам Россия подключила иранские дроны-камикадзе Shahed-136 — оккупанты маркируют их как "Герань-2". 24 сентября МИД Украины призвал Иран "немедленно прекратить поставки оружия в РФ для убийств украинцев, а не искать оправдания". Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не предоставлял России какого бы то ни было оружия для использования в войне против Украины, и настаивает на необходимости политического решения конфликта.

Читайте также: Китай осудил санкции против Ирана за помощь России в войне. Называет их "незаконными"

Дмитро Гриниченко
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пентагон Россия Китай война Иран северная корея Пэт Райдер
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