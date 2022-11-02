Россия ищет оружие в Иране и Северной Корее. Китай ничего не поставлял Москве — Пентагон
Россия пытается получить вооружения от Ирана и Северной Кореи, у США нет данных о том, что Китай передавал Москве военную помощь. Об этом на брифинге сообщил спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.
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По его словам, сегодня нет никаких признаков того, что Китай поставлял или собирается поставить вооружение России, однако Москва запросила оружие или боеприпасы у КНДР. Он отметил, что РФ продолжает искать оружие в Северной Корее и Иране.
Насчет Ирана Райдер заявил, что опора Москвы на Тегеран — это признак изоляции российского диктатора Владимира Путина.
"Иран предоставил России беспилотники, и мы ожидаем, что они, вероятно, будут искать их еще. У нас есть опасения, что РФ может также попытаться приобрести у Ирана дополнительные передовые боеприпасы — например, ракеты класса "земля-земля". Если мы увидим, что Россия применяет такие возможности на поле боя, мы обязательно сделаем, что мы можем, чтобы осветить это", — сказал генерал.
Ранее канал CNN со ссылкой на представителей западной страны, которая "внимательно следит за иранской программой вооружений", сообщил о том, что Иран готовится отправить РФ около 1000 баллистических ракет малой дальности класса "земля-земля" и ударных беспилотников для войны против Украины.
- 1 ноября в Пентагоне сообщили, что пока не подтверждают заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова о том, что Иран поставит России баллистические ракеты малой дальности в ближайшее время.
- Союз России и Ирана является серьезной угрозой, на которую нужно обращать пристальное внимание, заявил представитель Государственного департамента США Ведант Патель.
- Иран будет поставлять России ракеты класса "земля-земля" в ближайшее время, ожидается прибытие групп "советников" для обучения, заявляли в ГУР.
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