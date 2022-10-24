Иран начнет поставлять России ракеты класса "земля-земля" в ближайшее время — разведка

Иран будет поставлять России ракеты класса "земля-земля" в ближайшее время, ожидается прибытие групп "советников" для обучения. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведчики заявляют, что РФ не способна обеспечить мобилизованных собственной амуницией и обращается за помощью к Ирану. В ближайшее время запланирована передача 1500 бронежилетов и 1500 касок иранского производства Milad.

На сегодняшний день иранская амуниция находится на складе 1061-го центра материально-технического обеспечения третьей мотострелковой дивизии в Белгородской области.

Отмечается, что Иран также планирует отправить новую группу "советников" для помощи оккупантам в боевом применении нового беспилотника Arash-2, а также иранских ракет класса "земля-земля" — их поставки планируют начать уже в ближайшее время.

Кроме того, из Ирана во временно оккупированный Джанкой прибыла группа "советников" Корпуса стражей исламской революции для помощи в применении беспилотников Shahed-136 и Mojaher-6.

СПРАВКА. В начале осени к ракетным ударам Россия подключила иранские дроны-камикадзе Shahed-136 — оккупанты маркируют их как "Герань-2". 24 сентября МИД Украины . В начале осени к ракетным ударам Россия подключила иранские дроны-камикадзе Shahed-136 — оккупанты маркируют их как "Герань-2". 24 сентября МИД Украины призвал Иран "немедленно прекратить поставки оружия в РФ для убийств украинцев, а не искать оправдания". Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не предоставлял России какого бы то ни было оружия для использования в войне против Украины, и настаивает на необходимости политического решения конфликта.

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Дмитро Гриниченко

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