Иран начнет поставлять России ракеты класса "земля-земля" в ближайшее время — разведка
Иран будет поставлять России ракеты класса "земля-земля" в ближайшее время, ожидается прибытие групп "советников" для обучения. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
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Разведчики заявляют, что РФ не способна обеспечить мобилизованных собственной амуницией и обращается за помощью к Ирану. В ближайшее время запланирована передача 1500 бронежилетов и 1500 касок иранского производства Milad.
На сегодняшний день иранская амуниция находится на складе 1061-го центра материально-технического обеспечения третьей мотострелковой дивизии в Белгородской области.
Отмечается, что Иран также планирует отправить новую группу "советников" для помощи оккупантам в боевом применении нового беспилотника Arash-2, а также иранских ракет класса "земля-земля" — их поставки планируют начать уже в ближайшее время.
Кроме того, из Ирана во временно оккупированный Джанкой прибыла группа "советников" Корпуса стражей исламской революции для помощи в применении беспилотников Shahed-136 и Mojaher-6.
- Иран лжет, когда утверждает, что не поставляет России дроны-камикадзе для войны с Украиной, заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.
- Утром 17 октября Россия атаковала иранскими беспилотниками Shahed-136 центр Киева и другие города Украины. МИД официально обвинил Иран в соучастии в агрессии против Украины.
- Союз России и Ирана является серьезной угрозой, на которую нужно обращать пристальное внимание, заявил представитель Государственного департамента США Ведант Патель.
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