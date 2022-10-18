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Иран врет, что не поставляет дроны-камикадзе России – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 07:16
Иран врет, что не поставляет дроны-камикадзе России – Белый дом - Фото
Карин Жан-Пьер (фото - ЕРА)

Иран лжет, когда утверждает, что не поставляет России дроны-камикадзе для войны с Украиной. Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Reuters.

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По ее словам, есть "обширные доказательства", что Россия применяет иранские беспилотники против военных и гражданских целей. Тегеран, похоже, рассматривает возможность продажи РФ большего числа такого оружия, отметила Жан-Пьер.

"Вы все также видели сегодня утром сообщение о том, что похоже на удар иранского беспилотника в центре Киева. Однако Иран продолжает лгать об этом", – сказала она.

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Марко Сировой
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