Иран врет, что не поставляет дроны-камикадзе России – Белый дом

Иран лжет, когда утверждает, что не поставляет России дроны-камикадзе для войны с Украиной. Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Reuters.

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По ее словам, есть "обширные доказательства", что Россия применяет иранские беспилотники против военных и гражданских целей. Тегеран, похоже, рассматривает возможность продажи РФ большего числа такого оружия, отметила Жан-Пьер.

"Вы все также видели сегодня утром сообщение о том, что похоже на удар иранского беспилотника в центре Киева. Однако Иран продолжает лгать об этом", – сказала она.

Утром 17 октября Россия атаковала иранскими беспилотниками Shahed-136 центр Киева и другие города Украины. МИД официально обвинил Иран в соучастии в агрессии против Украины.

По данным Politico, США собираются усилить санкции против Ирана из-за продажи дронов России.

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Марко Сировой

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