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Видео и фото с места прилета дрона в Киеве. Там побывала и LIGA.net видео

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 11:06
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Утром 17 октября Киев атаковали иранские дроны-камикадзе Shahed-136. Недалеко от места прилета была LIGA.net.

На 09:00 по Киеву было четыре прилета, а также попадание по жилому дому в Шевченковском районе.

Видео и фото с места прилета дрона в Киеве. Там побывала и LIGA.net

Видео и фото с места прилета дрона в Киеве. Там побывала и LIGA.net

Попытка сбить "шахед" из стрелкового оружия.

Читайте также: В ночь на 17 октября на юге ПВО уничтожила 26 дронов-камикадзе – Воздушные силы

Наталія Медведєва
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дрон
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