Видео и фото с места прилета дрона в Киеве. Там побывала и LIGA.net

Утром 17 октября Киев атаковали иранские дроны-камикадзе Shahed-136. Недалеко от места прилета была LIGA.net.
На 09:00 по Киеву было четыре прилета, а также попадание по жилому дому в Шевченковском районе.
Ранок у Києві. Атака дронів. Кличко повідомив, що були чотири влучання.— hromadske (@HromadskeUA) October 17, 2022
Відео: Олександр Хоменко, hromadske pic.twitter.com/gGeTs1fTcw
Попытка сбить "шахед" из стрелкового оружия.
- Утром 17 октября российские оккупанты атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе, нанесли ракетный удар по Сумской области и под Днепром.
- В Киеве Россия попала по жилому дому, спасены 18 человек.
- Силы ПВО сбили над центром Украины 11 дронов.
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