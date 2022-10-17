Видео и фото с места прилета дрона в Киеве. Там побывала и LIGA.net

Утром 17 октября Киев атаковали иранские дроны-камикадзе Shahed-136. Недалеко от места прилета была LIGA.net.

На 09:00 по Киеву было четыре прилета, а также попадание по жилому дому в Шевченковском районе.

Ранок у Києві. Атака дронів. Кличко повідомив, що були чотири влучання.



Відео: Олександр Хоменко, hromadske pic.twitter.com/gGeTs1fTcw — hromadske (@HromadskeUA) October 17, 2022

Попытка сбить "шахед" из стрелкового оружия.

Утром 17 октября российские оккупанты атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе, нанесли ракетный удар по Сумской области и под Днепром.

В Киеве Россия попала по жилому дому, спасены 18 человек.

Силы ПВО сбили над центром Украины 11 дронов.

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Наталія Медведєва

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