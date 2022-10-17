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В ночь на 17 октября на юге ПВО уничтожила 26 дронов-камикадзе – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 09:27
В ночь на 17 октября на юге ПВО уничтожила 26 дронов-камикадзе – Воздушные силы - Фото
Обломок дрона-камикадзе в Киеве (фото - Виталий Кличко, Telegram)

В ночь с 16 на 17 октября на Южном направлении Силы противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожили 26 дронов-камикадзе. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Как отмечается, с 03:30 по 06:50 силами и средствами ПВО воздушного командования "Юг" было сбито 15 дронов – шесть над Одесской и девять над Николаевской областями.

В общей сложности на Южном направлении в ночное время с 16 по 17 октября уничтожено 26 беспилотников Shahed-136.

Также враг атаковал критическую инфраструктуру на Восточном направлении крылатыми ракетами разных типов. Три ракеты были уничтожены зенитными ракетными подразделениями ВСУ.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности напоминает, как спастись от дронов-камикадзе.

В ночь на 17 октября на юге ПВО уничтожила 26 дронов-камикадзе – Воздушные силы
Наталія Медведєва
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война пво дрон воздушные силы Shahed-136
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