Россия ударила ракетами под Днепром и Сумами: часть сбили, но были и прилеты
В Днепропетровской области силы ПВО сбили три российских крылатых ракеты, однако одна попала по энергетическому объекту. Также был прилет по инфраструктуре в Сумской области. Об этом сообщают местные власти в Telegram.
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Перед рассветом военные воздушного командования "Восток" сбили две ракеты над Криворожским районом и одну – над Никопольским, написал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Однако одна ракета попала по объекту энергетической инфраструктуры, начался сильный пожар. Оккупанты также ударили "Градами" и тяжелой артиллерией по Никопольскому району, в Марганецкой и Червоногригорьевской общине повреждены дома. Предварительно – без пострадавших.
Также после пяти утра был ракетный удар по Роменскому району. Россия атаковала объекты критической инфраструктуры, есть пострадавшие, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
- Утром армия России ударила дронами по центру Киева. Горит нежилое здание, повреждены и жилые дома.
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