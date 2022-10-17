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Россия ударила ракетами под Днепром и Сумами: часть сбили, но были и прилеты

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 07:39
Россия ударила ракетами под Днепром и Сумами: часть сбили, но были и прилеты - Фото
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)

В Днепропетровской области силы ПВО сбили три российских крылатых ракеты, однако одна попала по энергетическому объекту. Также был прилет по инфраструктуре в Сумской области. Об этом сообщают местные власти в Telegram.

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Перед рассветом военные воздушного командования "Восток" сбили две ракеты над Криворожским районом и одну – над Никопольским, написал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Однако одна ракета попала по объекту энергетической инфраструктуры, начался сильный пожар. Оккупанты также ударили "Градами" и тяжелой артиллерией по Никопольскому району, в Марганецкой и Червоногригорьевской общине повреждены дома. Предварительно – без пострадавших.

Также после пяти утра был ракетный удар по Роменскому району. Россия атаковала объекты критической инфраструктуры, есть пострадавшие, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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Марко Сировой
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