Россия ударила ракетами под Днепром и Сумами: часть сбили, но были и прилеты

В Днепропетровской области силы ПВО сбили три российских крылатых ракеты, однако одна попала по энергетическому объекту. Также был прилет по инфраструктуре в Сумской области. Об этом сообщают местные власти в Telegram.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Перед рассветом военные воздушного командования "Восток" сбили две ракеты над Криворожским районом и одну – над Никопольским, написал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Однако одна ракета попала по объекту энергетической инфраструктуры, начался сильный пожар. Оккупанты также ударили "Градами" и тяжелой артиллерией по Никопольскому району, в Марганецкой и Червоногригорьевской общине повреждены дома. Предварительно – без пострадавших.

Также после пяти утра был ракетный удар по Роменскому району. Россия атаковала объекты критической инфраструктуры, есть пострадавшие, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Утром армия России ударила дронами по центру Киева. Горит нежилое здание, повреждены и жилые дома.

Читайте также: Crotale, Hawk, IRIS-T и много ракет. Что умеют комплексы ПВО, которые получит Украина

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.