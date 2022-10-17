UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Все атаки на Киев были с юга, над центром страны сбито более 10 дронов – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 10:39
Все атаки на Киев были с юга, над центром страны сбито более 10 дронов – Воздушные силы - Фото
Обломок дрона-камикадзе в Киеве (фото - Виталий Кличко, Telegram)

Все атаки дронов-камикадзе утром 17 октября на Киев российские оккупанты осуществляли с Южного направления. Сбито более десяти Shahed-136. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, в зоне ответственности воздушного командования "Центр", а это северные и центральные регионы страны, зенитными ракетными подразделениями и истребительной авиацией уничтожены девять дронов-камикадзе Shahed-136.

Есть данные о боевой работе противовоздушной обороны Сухопутных войск на этом направлении – уничтожены по меньшей мере два "шахеда".

"По уточненной информации, все атаки дронов-камикадзе, в частности по столице, осуществлялись с Южного направления", – говорится в сообщении ВС ВСУ.

Все атаки на Киев были с юга, над центром страны сбито более 10 дронов – Воздушные силы

Читайте также: В ночь на 17 октября на юге ПВО уничтожила 26 дронов-камикадзе – Воздушные силы

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война киев пво дрон воздушные силы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 