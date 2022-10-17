Все атаки на Киев были с юга, над центром страны сбито более 10 дронов – Воздушные силы

Все атаки дронов-камикадзе утром 17 октября на Киев российские оккупанты осуществляли с Южного направления. Сбито более десяти Shahed-136. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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Как отмечается, в зоне ответственности воздушного командования "Центр", а это северные и центральные регионы страны, зенитными ракетными подразделениями и истребительной авиацией уничтожены девять дронов-камикадзе Shahed-136.

Есть данные о боевой работе противовоздушной обороны Сухопутных войск на этом направлении – уничтожены по меньшей мере два "шахеда".

"По уточненной информации, все атаки дронов-камикадзе, в частности по столице, осуществлялись с Южного направления", – говорится в сообщении ВС ВСУ.

Утром 17 октября российские оккупанты атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе, нанесли ракетный удар по Сумской области и под Днепром.

В Киеве Россия попала по жилому дому, спасены 18 человек.

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Наталія Медведєва

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