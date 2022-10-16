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WP: Иран намерен передать России баллистические ракеты для войны против Украины

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2022, 11:39
WP: Иран намерен передать России баллистические ракеты для войны против Украины - Фото
Фото: Википедия

Американская газета The Washington Post заявила, что Иран собирается передать России баллистические ракеты класса "земля – земля" для войны против Украины. К такому выводу пришла разведка одного из союзных США государств, рассказали изданию два американских чиновника.

Она проинформировала об этом США и Украину.

Первая партия ракет Fateh-110 и Zolfaghar уже готовится на заводах в Иране. Это баллистические ракеты малой дальности, способные поражать цели на расстоянии 300 и 700 км соответственно.

Иран владеет одним из самых больших и разнообразных арсеналов ракет малой и средней дальности на Ближнем Востоке.

"Новейшие версии Fateh-110 и Zolfaghar считаются одновременно мощными и достаточно точными на относительно коротких расстояниях. Некоторые модели оснащены электрооптическими системами наведения, позволяющими операторам ракет направлять их во время окончательного приближения к цели", – пишет WP.

Ранее Иран уже передавал такие ракеты в зоны боевых действий, в частности, боевикам-хуситам в Йемене. Силы хуситов использовали иранские ракеты для нападений на нефтеперерабатывающие заводы и другие гражданские объекты в соседних странах Персидского залива.

Андрій Водяний
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Россия война Иран ракеты
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