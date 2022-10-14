"Их поражение неизбежно". Резников заявил, что у России осталось 609 высокоточных ракет

Министр обороны Алексей Резников заявил, что у россиян осталось 609 высокоточных ракет из 1844, которыми они располагали в начале большой войны. Об этом он сообщил в Twitter.

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Резников опубликовал сравнительную статистику Минобороны о количестве высокоточных российских ракет по состоянию на 23 февраля и 12 октября.

До полномасштабного вторжения в Украину у оккупантов было 900 баллистических ракет типа "Искандер" — осталось 124, 500 крылатых ракет морского базирования "Калибр" — осталось 272, а также 444 ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-555 — осталось 213.

По его словам, применяя сотни высокоточных ракет против гражданских объектов Украины, Россия снижает свои возможности по нанесению ударов по военным объектам.

Он пришел к выводу, что военное поражение России неизбежно и назвал РФ террористическим государством.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинская разведка практически точно знает о количестве оставшихся у россиян высокоточных ракет – сейчас это около 25-28% от цифры, которая была по состоянию на начало полномасштабного вторжения РФ.

10 октября Россия совершила один из самых массированных ракетных обстрелов за весь период войны.

13 октября сообщалось о взрывах в ряде западных областей Украины. По Львовской области армия РФ выпустила три ракеты, есть попадание в военный объект. ПВО отработала во Львовской, Черновицкой и Тернопольской областях.

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Дмитро Гриниченко

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