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"Их поражение неизбежно". Резников заявил, что у России осталось 609 высокоточных ракет

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 12:17
Алексей Резников (Фото: EPA)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что у россиян осталось 609 высокоточных ракет из 1844, которыми они располагали в начале большой войны. Об этом он сообщил в Twitter.

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Резников опубликовал сравнительную статистику Минобороны о количестве высокоточных российских ракет по состоянию на 23 февраля и 12 октября.

До полномасштабного вторжения в Украину у оккупантов было 900 баллистических ракет типа "Искандер" — осталось 124, 500 крылатых ракет морского базирования "Калибр" — осталось 272, а также 444 ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-555 — осталось 213.

По его словам, применяя сотни высокоточных ракет против гражданских объектов Украины, Россия снижает свои возможности по нанесению ударов по военным объектам. 

Он пришел к выводу, что военное поражение России неизбежно и назвал РФ террористическим государством. 

Читайте также: Зеленский призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги, особенно 14 октября 

Дмитро Гриниченко
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армия России Алексей Резников ракетные удары война минобороны
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