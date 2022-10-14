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Данилов о российских ракетах: Разведка отслеживает, осталось до 28% от изначального запаса

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14.10.2022, 11:44
Данилов о российских ракетах: Разведка отслеживает, осталось до 28% от изначального запаса - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Украинская разведка практически точно знает о количестве оставшихся у россиян высокоточных ракет – сейчас это около 25-28% от цифры, которая была по состоянию на начало полномасштабного вторжения РФ. Об этом сказал секретарь Совета национальной обороны и безопасности Алексей Данилов в интервью НВ.

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Данилову напомнили о его недавнем интервью, в котором он говорил, что ракет у России осталось "не так много", и спросили, о каком именно количестве идет речь и близко ли то время, когда РФ не сможет их использовать.

"Могу сказать, что это время уже близится. Наша разведка работает безупречно. Мы знаем с математической погрешностью количество ракет, оставшихся на территории Российской Федерации. Речь идет именно о высокоточных ракетах, которые для нас имеют наибольшие хлопоты", – сказал Данилов.

Что касается советских образцов вроде С-300, по словам Данилова, у РФ их еще "немного" есть, но уже гораздо меньше, чем было по состоянию на 24 февраля.

"Мы отслеживаем все эти вещи. Я не имею права называть абсолютные цифры, которые хотели бы от меня услышать. Если брать проценты, то речь идет о том, что остается 25-28% от общего количества, которое было у них на 24 февраля", – добавил секретарь СНБО.

  • 10 октября Россия совершила один из самых массированных ракетных обстрелов за весь период войны.
  • 13 октября сообщалось о взрывах в ряде западных областей Украины. По Львовской области армия РФ выпустила три ракеты, есть попадание в военный объект. ПВО отработала во Львовской, Черновицкой и Тернопольской областях.
  • В Воздушных силах сообщили, что РФ атаковала западные регионы 13 октября крылатыми ракетами типа "Калибр" из акватории Черного моря. Пять ракет удалось сбить.
  • Зеленский призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги, особенно 14 октября, в День защитников и защитниц.
Оксана Житнюк
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война ракетный удар Алексей Данилов высокоточная ракета
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