Данилов о российских ракетах: Разведка отслеживает, осталось до 28% от изначального запаса

Украинская разведка практически точно знает о количестве оставшихся у россиян высокоточных ракет – сейчас это около 25-28% от цифры, которая была по состоянию на начало полномасштабного вторжения РФ. Об этом сказал секретарь Совета национальной обороны и безопасности Алексей Данилов в интервью НВ.

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Данилову напомнили о его недавнем интервью, в котором он говорил, что ракет у России осталось "не так много", и спросили, о каком именно количестве идет речь и близко ли то время, когда РФ не сможет их использовать.

"Могу сказать, что это время уже близится. Наша разведка работает безупречно. Мы знаем с математической погрешностью количество ракет, оставшихся на территории Российской Федерации. Речь идет именно о высокоточных ракетах, которые для нас имеют наибольшие хлопоты", – сказал Данилов.

Что касается советских образцов вроде С-300, по словам Данилова, у РФ их еще "немного" есть, но уже гораздо меньше, чем было по состоянию на 24 февраля.

"Мы отслеживаем все эти вещи. Я не имею права называть абсолютные цифры, которые хотели бы от меня услышать. Если брать проценты, то речь идет о том, что остается 25-28% от общего количества, которое было у них на 24 февраля", – добавил секретарь СНБО.

10 октября Россия совершила один из самых массированных ракетных обстрелов за весь период войны.

13 октября сообщалось о взрывах в ряде западных областей Украины. По Львовской области армия РФ выпустила три ракеты, есть попадание в военный объект. ПВО отработала во Львовской, Черновицкой и Тернопольской областях.

В Воздушных силах сообщили, что РФ атаковала западные регионы 13 октября крылатыми ракетами типа "Калибр" из акватории Черного моря. Пять ракет удалось сбить.

Зеленский призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги, особенно 14 октября, в День защитников и защитниц.

Оксана Житнюк

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