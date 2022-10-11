Сегодня армия РФ совершила вторую волну террористической атаки против Украины, но этими ракетными ударами Россия добьется только одного: немного затянет восстановление поврежденных объектов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении 11 октября.

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Зеленский сообщил, что за сегодняшнее утро армия РФ атаковала Украину 28 ракетами – из них 20 сбиты. Также россияне запустили более 15 беспилотников, почти все – иранского производства. Большинство дронов сбито.

"По всей стране достаточно быстро и эффективно проходят восстановительные работы. Если бы еще не сегодняшние удары, то уже возобновили бы энергоснабжение, водоснабжение и связь, которые террористы повредили вчера. Сегодня Россия добьется дополнительно только одного: немного затянет наше восстановление", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что сейчас большинство населенных пунктов, которые россияне пытались оставить без света, уже с электричеством и со связью. В некоторых городах и районах работы еще продолжаются. Он также призвал украинцев продолжать по возможности ограниченно потреблять электроэнергию в пиковые часы в ближайшие дни.

"Где были разрушения – повсюду будет обновлена инфраструктура. Где были потери – уже есть или еще будут постройки. Где были какие-либо надежды врага – будут руины российской государственности", – заявил Зеленский.

За вчерашний день были зафиксированы попадания ракет армии РФ в 12 областях, погибли 19 человек. Россия выпустила по территории Украины более 80 ракет, 60% из них сбила украинская ПВО.

Сегодня россияне продолжили массированные ракетные атаки по территории Украины. За полдня украинская противовоздушная оборона сбила 20 ракет и 13 иранских дронов-камикадзе.

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Оксана Житнюк

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