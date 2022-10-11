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Последствия ракетного удара по Украине. Попадания в 12 областях, погибли 19 человек – ГСЧС

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 09:24
Последствия ракетного удара по Украине. Попадания в 12 областях, погибли 19 человек – ГСЧС - Фото
Фото: ГСЧС

В результате массированного ракетного удара по Украине, который Россия нанесла 10 октября, пострадали 12 областей, 19 человек погибли. Такие данные по состоянию на 07:00 сообщила ГСЧС.

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Как отмечается, вчера в результате обстрела произошло попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и Киеве, где возникло более 30 пожаров.

Остаются обесточенными 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

ГСЧС для обеспечения электроснабжения привлекла 22 электростанции, в том числе 15 для здравоохранительных учреждений в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также 7 электростанций для объектов критической инфраструктуры.

По информации энергетиков, возобновлено электроснабжение в 3 571 населенном пункте в Полтавской, Сумской, Тернопольской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областях.

По предварительным данным, погибли 19 человек, еще 105 были травмированы.

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Наталія Медведєва
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война ГСЧС ракетный обстрел
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