Последствия ракетного удара по Украине. Попадания в 12 областях, погибли 19 человек – ГСЧС

В результате массированного ракетного удара по Украине, который Россия нанесла 10 октября, пострадали 12 областей, 19 человек погибли. Такие данные по состоянию на 07:00 сообщила ГСЧС.

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Как отмечается, вчера в результате обстрела произошло попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и Киеве, где возникло более 30 пожаров.

Остаются обесточенными 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

ГСЧС для обеспечения электроснабжения привлекла 22 электростанции, в том числе 15 для здравоохранительных учреждений в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также 7 электростанций для объектов критической инфраструктуры.

По информации энергетиков, возобновлено электроснабжение в 3 571 населенном пункте в Полтавской, Сумской, Тернопольской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областях.

По предварительным данным, погибли 19 человек, еще 105 были травмированы.

Утром 10 октября Россия выпустила по Украине 84 крылатые ракеты и 24 дрона.

Министр обороны Алексей Резников считает, что Россия допустила ошибку, нанеся массированный ракетный удар по Украине, и это будет иметь для нее разрушительные последствия.

Президент Владимир Зеленский после обстрела назвал россиян дикарями.

Утром 11 октября Россия снова обстреляла Запорожье ракетами, нанесла удары по инфраструктуре.

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Наталія Медведєва

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