Россия снова обстреляла Запорожье ракетами: под ударом – инфраструктура

Армия России нанесла ракетный удар по Запорожью, сообщил в Telegram глава местной областной военной администрации Александр Старух.

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По его словам, россияне атаковали объекты инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших еще уточняется.

РФ регулярно обстреливает Запорожье. В ночь с 10 на 11 октября в городе обвалился подъезд одного из домов.

10 октября РФ выпустила по Украине более 80 ракет, в том числе по Киеву. Больше половины ракет сбила ПВО.

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Марко Сировой

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