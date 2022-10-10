10 октября Россия выпустила по Украине 84 крылатых ракеты, 24 дрона, из них 13 – иранские Shahed-136, погибли 11 человек, 64 травмированы. Об этом говорится в сводках Генштаба ВСУ и ГСЧС на 14:00.

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Противовоздушная оборона ВСУ уничтожила 56 целей, среди них 43 крылатых ракеты (из 84) и 13 из 24 беспилотников (из них 10 типа дрон-камикадзе), сообщили в Генштабе.

По данным ГСЧС, ракеты попали по объектам критической инфраструктуры (преимущественно по объектам энергоснабжения) в восьми областях и Киеве, где возникло более 30 пожаров.

В результате террористической атаки погибли 11 человек и травмированы 64.

Отсутствует электроснабжение в четырех областях: Львовской, Полтавской, Сумской, Тернопольской.

На остальной территории Украины электроснабжение нарушено частично.

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Наталія Медведєва

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