Основной целью ракетных ударов РФ было уничтожение тепловых электростанций в Украине – ГУР
Основной целью сегодняшних российских ракетных ударов было уничтожение тепловых электростанций в Украине, создание паники среди украинцев и запугивание европейской общественности. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
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По данным ГУР, ракетные удары по украинской столице и инфраструктуре россияне планировали еще с начала октября. 2 и 3 октября российские войска получили указание из Кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины.
В воинские части стратегической и дальней авиации поступили приказы о подготовке к нанесению массированных ракетных обстрелов. Целями были именно объекты критической гражданской инфраструктуры и центральные районы густонаселенных украинских городов, сообщает разведка.
8 октября на аэродром "Оленья" с аэродрома "Энгельс" были перебазированы семь стратегических бомбардировщиков Ту-160 и снаряжены крылатыми ракетами Х-101. На внешний рейд Севастополя было выведено шесть носителей крылатых ракет с 40 ракетами "Калибр".
- Армия РФ сегодня утром ударила по центру Киева. Взрывы в столице продолжаются. Президент Владимир Зеленский показал последствия ракетного удара российских оккупантов по центру Киева.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал российского диктатора Владимира Путина "террористом, который разговаривает ракетами". Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что после массированных ударов РФ по Украине не может быть никаких разговоров о переговорах.
- Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что армия РФ 10 октября уже выпустила по Украине 75 ракет, 41 из которых удалось сбить противовоздушной обороне.
- В ОК "Север" сообщили, что прорывы или наступление со стороны Беларуси и России в Черниговской области не зафиксированы.
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