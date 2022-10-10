Основной целью ракетных ударов РФ было уничтожение тепловых электростанций в Украине – ГУР

Основной целью сегодняшних российских ракетных ударов было уничтожение тепловых электростанций в Украине, создание паники среди украинцев и запугивание европейской общественности. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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По данным ГУР, ракетные удары по украинской столице и инфраструктуре россияне планировали еще с начала октября. 2 и 3 октября российские войска получили указание из Кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины.

В воинские части стратегической и дальней авиации поступили приказы о подготовке к нанесению массированных ракетных обстрелов. Целями были именно объекты критической гражданской инфраструктуры и центральные районы густонаселенных украинских городов, сообщает разведка.

8 октября на аэродром "Оленья" с аэродрома "Энгельс" были перебазированы семь стратегических бомбардировщиков Ту-160 и снаряжены крылатыми ракетами Х-101. На внешний рейд Севастополя было выведено шесть носителей крылатых ракет с 40 ракетами "Калибр".

В ОК "Север" сообщили, что прорывы или наступление со стороны Беларуси и России в Черниговской области не зафиксированы.

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Вадим Ребрина

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