Министр обороны Алексей Резников считает, что Россия допустила ошибку, нанеся массированный ракетный удар по Украине, и это будет иметь для нее разрушительные последствия.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Для сегодняшнего массированного обстрела российскими войсками гражданских объектов в мирных украинских городах является проверенное историей определение: это хуже преступления – это ошибка. Это ошибка, к которой Кремль принудили успехи наших воинов. <...> Сегодняшняя массированная атака красноречиво свидетельствует об их растерянности и нервозности. Она контрпродуктивна и будет иметь для России разрушительные последствия", – заявил Резников.

Он привел три аргумента в пользу своей точки зрения:

→ обстрелы не достигли ни одной военной цели;

→ больше не нужны никакие доказательства того, что Россия – государство-террорист и спонсор терроризма;

→ обстрелы мобилизовали западных партнеров Украины.

"Если в последние месяцы в разговорах с партнерами нам приходилось искать способы не допустить "усталости" от Украины, то теперь россияне все сделали за нас. Они ясно показали, что сознательно устраивают гуманитарный кризис, который ударит не только по Украине, а по всей Европе", – объяснил Резников.

Он заявил, что в случае уничтожения инфраструктуры миллионы украинцев будут вынуждены искать спасение в Европе.

"На этом фоне гораздо проще объяснять, зачем нам очень быстро нужно дополнительное оружие, прежде всего – средства ПВО и ПРО. В ближайшие дни во время встреч в формате "Рамштайна" и в штаб-квартире НАТО потребуется меньше слов. Россияне сами делают, чтобы максимально расширить список законных целей для нейтрализации рисков", – заявил Резников.

Утром 10 октября Россия выпустила по Украине 84 крылатых ракет и 24 дрона. В результате атаки погибли 12 человек, более 80 получили ранения и травмы.

Читайте также: "Личный приказ Путина". Россия массированно обстреляла ракетами Украину: что дальше

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.