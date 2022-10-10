Зеленский о РФ: Хотят вколотить Украину в XVIII век, а сами выпали во времена дикарей

Президент Владимир Зеленский после массированного ракетного обстрела Украины назвал россиян дикарями.

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"Они говорят, что хотят вколотить Украину в XVIII век. Но они сами выпали в гораздо более древнее время, во время дикарей, которыми они стали вполне осознанно. А Украина все равно останется в XXI веке", – сказал президент в вечернем обращении, которое он записал с перекрестка бульвара Шевченко и улицы Владимирская, куда утром попала одна из российских ракет.

Он отметил, что в этом месте нет никаких военных объектов, зато рядом – корпуса университета Шевченко и Дом учителя, где в свое время работала Украинская Центральная Рада.

"Семьсот метров отсюда – колокольня Софийского собора. Москвы еще не было, когда он уже стоял. Чуть дальше – Владимирская горка, место, ставшее источником христианства и культуры для востока Европы. В частности для территории, значительно позже стала называться Россией", – сказал Зеленский.

Еще одна ракета упала на детскую площадку в соседнем парке Шевченко, из-за этого удара был поврежден Музей искусств имени Ханенко.

"И так по всем городам нашего государства – гражданские, культурные, образовательные объекты. Кто может с этим всем воевать? Кто может радоваться ударам по таким объектам и по такой земле", – подчеркнул президент.

"Киев видел разных чужестранцев. И пережил их всех. Киев переживет и это нашествие террористов, у которых нет истории, нет традиции, нет культуры. Они временные. И даже если 70 лет живут, ничего не успевают понять", – сказал президент, подразумевая российского диктатора Владимира Путина, который на прошлой неделе отметил 70-летний юбилей.

Зеленский добавил, что ракетными обстрелами Россия только еще больше объединит Украину и усилит убеждение, что террористы должны быть обезврежены.

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Андрій Водяний

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