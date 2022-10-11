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За полдня ПВО Украины сбило 20 российских крылатых ракет и 13 иранских дронов-камикадзе

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 15:28
За полдня ПВО Украины сбило 20 российских крылатых ракет и 13 иранских дронов-камикадзе - Фото
Фото: Воздушное командование "Центр"

По состоянию на 13:30 11 октября подразделения противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины сбили 20 российских крылатых ракет и 13 иранских дронов-камикадзе. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Сегодня в первой половине дня российские оккупанты нанесли два массированных ракетных удара по городам и объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины.

Как отмечается, Россия применила высокоточное оружие – крылатые ракеты воздушного базирования типа Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95мс, крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", иранские БПЛА-камикадзе Shahed-136.

В общей сложности противник осуществил 28 пусков крылатых ракет:

- 16 крылатых ракет Х-101/Х-555;

– 12 крылатых ракет "Калибр".

Всего силы и средства Воздушных сил ВСУ уничтожили 33 воздушные цели.

Подразделения зенитных ракетных войск, авиация и мобильные огневые группы Воздушных командований "Юг", "Центр", "Восток", "Запад" уничтожили 20 крылатых ракет и 13 БПЛА Shahed-136.

За полдня ПВО Украины сбило 20 российских крылатых ракет и 13 иранских дронов-камикадзе

Читайте также: Россия не сможет обнаружить расположение ПВО массированными ударами — Воздушные силы

Наталія Медведєва
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пво ракетный удар воздушные силы
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