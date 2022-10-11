РФ атакует ракетами с Каспийского моря. Работают бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 — ВСУ

Российские оккупанты атакуют Украину ракетами с Каспийского моря, используя стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что противник продолжает атаковать Украину ракетами — около 07:00 с района Каспийского моря ракетоносцы Ту-160 и Ту-95 выпустили ракеты типа Х-101 и Х-555.

Около 09:00 четыре ракеты были сбиты силами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг".

Отмечается, что зафиксированы повторные пуски ракет, боевая работа продолжается. Жителей призвали быть в укрытиях.

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Дмитро Гриниченко

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