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РФ атакует ракетами с Каспийского моря. Работают бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 — ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 10:41
РФ атакует ракетами с Каспийского моря. Работают бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 — ВСУ - Фото
Стратегический бомбардировщик Ту-160 (Фото: EPA)

Российские оккупанты атакуют Украину ракетами с Каспийского моря, используя стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что противник продолжает атаковать Украину ракетами — около 07:00 с района Каспийского моря ракетоносцы Ту-160 и Ту-95 выпустили ракеты типа Х-101 и Х-555. 

Около 09:00 четыре ракеты были сбиты силами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг". 

Отмечается, что зафиксированы повторные пуски ракет, боевая работа продолжается. Жителей призвали быть в укрытиях. 

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Дмитро Гриниченко
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ракетные удары война воздушные силы бомбардировщики
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