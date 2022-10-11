РФ атакует ракетами с Каспийского моря. Работают бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 — ВСУ
11.10.2022, 10:41
Стратегический бомбардировщик Ту-160 (Фото: EPA)
Российские оккупанты атакуют Украину ракетами с Каспийского моря, используя стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что противник продолжает атаковать Украину ракетами — около 07:00 с района Каспийского моря ракетоносцы Ту-160 и Ту-95 выпустили ракеты типа Х-101 и Х-555.
Около 09:00 четыре ракеты были сбиты силами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг".
Отмечается, что зафиксированы повторные пуски ракет, боевая работа продолжается. Жителей призвали быть в укрытиях.
- Армия РФ утром 10 октября ударила по центру Киева. Президент Владимир Зеленский показал последствия ракетного удара российских оккупантов по центру столицы.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал российского диктатора Владимира Путина "террористом, который разговаривает ракетами". Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что после массированных ударов РФ по Украине не может быть никаких разговоров о переговорах.
- После массированных ракетных ударов по Киеву и другим городам глава Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал Конгресс США сосредоточиться на поставке Украине комплексов NASAMS и самолетов F-16. Взрыв на Крымском мосту не стал поводом для массированных ракетных ударов по Украине, так как россияне долго планировали обстрелы. Об этом сообщил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.
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