Кулеба: Путина никто не "провоцировал" на ракетный террор. Нужно перестать повторять бред
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международные медиа не писать о том, что российского диктатора Владимира Путина "спровоцировали" на ракетный террор Украины. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, Путина никто не "провоцировал" на развязывание ракетного террора, в частности взрыв на Крымском мосту 8 октября.
Он отметил, что РФ и раньше обстреливала Украину ракетами, а диктатор находится в отчаянии из-за поражений на поле боя и пытается изменить ход войны в свою пользу массированными ракетными ударами.
"Этот бред о том, что Путина "спровоцировали", должен прекратиться. Ему не нужно ничего, чтобы "спровоцировать" на совершение гнусных преступлений", — написал Кулеба.
Также министр призвал международные СМИ прекратить перекладывать вину на жертву агрессии, предполагая, что Путин "отвечает" или его "провоцируют".
- Армия РФ сегодня утром ударила по центру Киева. Взрывы в столице продолжаются. Президент Владимир Зеленский показал последствия ракетного удара российских оккупантов по центру Киева.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал российского диктатора Владимира Путина "террористом, который разговаривает ракетами". Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что после массированных ударов РФ по Украине не может быть никаких разговоров о переговорах.
- Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что армия РФ 10 октября уже выпустила по Украине 75 ракет, 41 из которых удалось сбить противовоздушной обороне.
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