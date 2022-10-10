Кулеба: Путина никто не "провоцировал" на ракетный террор. Нужно перестать повторять бред

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международные медиа не писать о том, что российского диктатора Владимира Путина "спровоцировали" на ракетный террор Украины. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, Путина никто не "провоцировал" на развязывание ракетного террора, в частности взрыв на Крымском мосту 8 октября.

Он отметил, что РФ и раньше обстреливала Украину ракетами, а диктатор находится в отчаянии из-за поражений на поле боя и пытается изменить ход войны в свою пользу массированными ракетными ударами.

"Этот бред о том, что Путина "спровоцировали", должен прекратиться. Ему не нужно ничего, чтобы "спровоцировать" на совершение гнусных преступлений", — написал Кулеба.

Также министр призвал международные СМИ прекратить перекладывать вину на жертву агрессии, предполагая, что Путин "отвечает" или его "провоцируют".

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Дмитро Гриниченко

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