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Ракетные удары. Стефанчук призвал Конгресс США сосредоточиться на NASAMS и F-16 — FP

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 08:17
Ракетные удары. Стефанчук призвал Конгресс США сосредоточиться на NASAMS и F-16 — FP - Фото
Руслан Стефанчук (Фото: Руслан Стефанчук/Facebook)

После массированных ракетных ударов по Киеву и другим городам глава Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал Конгресс США сосредоточиться на поставке Украине комплексов NASAMS и самолетов F-16. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на письмо Стефанчука руководству Конгресса.

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В письме Стефанчук призывает США уделить первоочередное внимание поставке Украине комплексов противовоздушной обороны NASAMS.

Стефанчук отметил, что Вооруженные Силы Украины успешно сбили почти половину ракет и беспилотников во время массированного удара, однако ресурсы украинской ПВО ограничены. 

Он назвал ракетные удары "актом террора", который не принес России никаких военных успехов. Также спикер Рады заявил, что Украина ищет возможности получения американских истребителей F-15 и F-16 для защиты от крылатых ракет РФ. 

Читайте также: Кулеба: Путина никто не "провоцировал" на ракетный террор. Нужно перестать повторять бред 

Дмитро Гриниченко
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ракетные удары США война военная помощь Руслан Стефанчук
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