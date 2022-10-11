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Белый дом о ракетных ударах: РФ долго планировала обстрелы. Крымский мост не стал поводом

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 09:26
Белый дом о ракетных ударах: РФ долго планировала обстрелы. Крымский мост не стал поводом - Фото
Джон Кирби (Фото: EPA)

Взрыв на Крымском мосту не стал поводом для массированных ракетных ударов по Украине, так как россияне долго планировали обстрелы. Об этом сообщил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби в комментарии каналу CNN.

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По его словам, вероятно, оккупанты планировали удары по критической инфраструктуре Украины в течение "довольно долгого" времени. Он отметил, что усиление обстрелов не означает, что взрыв на Крымском мосту 8 октября мог ускорить их планирование. 

Кирби не смог сказать, окончательно ли российский диктатор Владимир Путин меняет свою стратегию, сосредоточившись на подрыве морального духа гражданских и ударах по критической инфраструктуре после поражений на поле боя. 

Одновременно он предположил, что данная тенденция заметна в последние дни. 

Представитель Белого дома также подчеркнул, что Вашингтон "благосклонно" относится к запросам Украины и почти каждый день контактирует с украинским правительством.

"Мы делаем все возможное в последующих пакетах, чтобы удовлетворить эти потребности", — заявил Кирби. 

Читайте также: Кулеба: Путина никто не "провоцировал" на ракетный террор. Нужно перестать повторять бред

Дмитро Гриниченко
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