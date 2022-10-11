Белый дом о ракетных ударах: РФ долго планировала обстрелы. Крымский мост не стал поводом
Взрыв на Крымском мосту не стал поводом для массированных ракетных ударов по Украине, так как россияне долго планировали обстрелы. Об этом сообщил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби в комментарии каналу CNN.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, вероятно, оккупанты планировали удары по критической инфраструктуре Украины в течение "довольно долгого" времени. Он отметил, что усиление обстрелов не означает, что взрыв на Крымском мосту 8 октября мог ускорить их планирование.
Кирби не смог сказать, окончательно ли российский диктатор Владимир Путин меняет свою стратегию, сосредоточившись на подрыве морального духа гражданских и ударах по критической инфраструктуре после поражений на поле боя.
Одновременно он предположил, что данная тенденция заметна в последние дни.
Представитель Белого дома также подчеркнул, что Вашингтон "благосклонно" относится к запросам Украины и почти каждый день контактирует с украинским правительством.
"Мы делаем все возможное в последующих пакетах, чтобы удовлетворить эти потребности", — заявил Кирби.
- Армия РФ утром 10 октября ударила по центру Киева. Президент Владимир Зеленский показал последствия ракетного удара российских оккупантов по центру столицы.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал российского диктатора Владимира Путина "террористом, который разговаривает ракетами". Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что после массированных ударов РФ по Украине не может быть никаких разговоров о переговорах.
- После массированных ракетных ударов по Киеву и другим городам глава Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал Конгресс США сосредоточиться на поставке Украине комплексов NASAMS и самолетов F-16.
Читайте также: Кулеба: Путина никто не "провоцировал" на ракетный террор. Нужно перестать повторять бред
Комментарии