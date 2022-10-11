Россия не сможет обнаружить расположение ПВО массированными ударами — Воздушные силы

Российские оккупанты не смогут вычислить расположение украинской противовоздушной обороны массированными ракетными ударами. Об этом на брифинге заявил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

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По его словам, россияне запускают ракеты Х-101 и Х-555 из районов Астрахани, Каспийского моря и других регионов РФ. Он отметил, что дальность этих ракет может достигать 5500 км, однако они летят не так быстро, как другие ракеты, поэтому воздушная тревога продолжается так долго.

Игнат заявил, что противник не сможет вычислить расположение ПВО, так как украинские подразделения постоянно меняют места дислокации, а поэтому россияне часто получают "сюрпризы".

"Причины этих обстрелов — это пропагандистская "ответка за Крымский мост" и попытка запугать украинцев. Удары готовились давно, так как пропагандисты подогревали почву и призывали "погрузить Украину во тьму", — сказал спикер ВС.

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Дмитро Гриниченко

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