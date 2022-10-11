Удары по Украине. ПВО сбила 18 ракет, восемь дронов-камикадзе и три БПЛА — Воздушные силы
По предварительным данным, противовоздушная оборона сбила 18 ракет, восемь дронов-камикадзе и три БПЛА россиян 11 октября. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в комментарии Суспильному.
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По его словам, 11 октября во время воздушных тревог ВСУ сбили 18 крылатых ракет, восемь дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136 и три беспилотника оккупантов.
Воздушная тревога по всей Украине продолжалась пять часов.
Ранее стало известно, что российские оккупанты нанесли удар по объекту энергетики во Львове — в городе наблюдаются перебои со светом и водой.
- Армия РФ утром 10 октября ударила по центру Киева. Президент Владимир Зеленский показал последствия ракетного удара российских оккупантов по центру столицы.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал российского диктатора Владимира Путина "террористом, который разговаривает ракетами". Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что после массированных ударов РФ по Украине не может быть никаких разговоров о переговорах.
- После массированных ракетных ударов по Киеву и другим городам глава Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал Конгресс США сосредоточиться на поставке Украине комплексов NASAMS и самолетов F-16.
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