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Удары по Украине. ПВО сбила 18 ракет, восемь дронов-камикадзе и три БПЛА — Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 13:36
Удары по Украине. ПВО сбила 18 ракет, восемь дронов-камикадзе и три БПЛА — Воздушные силы - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

По предварительным данным, противовоздушная оборона сбила 18 ракет, восемь дронов-камикадзе и три БПЛА россиян 11 октября. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в комментарии Суспильному.

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По его словам, 11 октября во время воздушных тревог ВСУ сбили 18 крылатых ракет, восемь дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136 и три беспилотника оккупантов. 

Воздушная тревога по всей Украине продолжалась пять часов. 

Ранее стало известно, что российские оккупанты нанесли удар по объекту энергетики во Львове — в городе наблюдаются перебои со светом и водой. 

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Дмитро Гриниченко
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ракетные удары война пво воздушные силы Юрий Игнат
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