Удары по Украине. ПВО сбила 18 ракет, восемь дронов-камикадзе и три БПЛА — Воздушные силы

По предварительным данным, противовоздушная оборона сбила 18 ракет, восемь дронов-камикадзе и три БПЛА россиян 11 октября. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в комментарии Суспильному.

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По его словам, 11 октября во время воздушных тревог ВСУ сбили 18 крылатых ракет, восемь дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136 и три беспилотника оккупантов.

Воздушная тревога по всей Украине продолжалась пять часов.

Ранее стало известно, что российские оккупанты нанесли удар по объекту энергетики во Львове — в городе наблюдаются перебои со светом и водой.

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Дмитро Гриниченко

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