Львов. Россия ударила по критической инфраструктуре — часть города без света и воды
Российские оккупанты нанесли удар по объекту энергетики во Львове — в городе наблюдаются перебои со светом. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый.
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Садовый заявил, что после удара начались проблемы с электроэнергией. Ракета попала в объект критической инфраструктуры — часть областного центра осталась без света.
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий призвал жителей сидеть в укрытиях, не выкладывать фото и видео, а также не распространять неподтвержденную информацию.
Он сообщил, что во Львове и Львовской области возможны перебои с электроснабжением — после завершения тревоги специальные службы займутся восстановлением электросетей.
Местные паблики также сообщили, что в городе начались перебои со светом и интернетом.
ОБНОВЛЕНО в 12:35. Козицкий заявил, что известно о трех взрывах на двух объектах энергетики во Львовской области. Информации о пострадавших нет.
ОБНОВЛЕНО в 12:48. Садовой сообщил, что после ракетного удара 30% Львова осталось без света, также есть перебои с водоснабжением в Сиховском и Франковском районах города. Он призвал жителей сделать небольшой запас воды, так как перебои возможны в течении нескольких часов.
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