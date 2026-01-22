Трамп объяснил, почему пригласил Путина в Совет мира. Признал наличие "противоречивых людей"

Дональд Трамп (Фото: Gian Ehrenzeller/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что хочет видеть в Совете мира людей, которые "обладают властью" и "контролируют ситуацию". Об этом он сказал, объясняя, почему отправил приглашение российскому диктатору Владимиру Путину, цитирует телекомпания CNN.

Трамп заявил в среду, что Путин согласился присоединиться к предложенному им Совету мира, органу, предназначенному для надзора за реконструкцией Газы.

У американского президента спросили, почему он решил пригласить российского диктатора.

"Потому, что мы хотим, чтобы все были. Мы хотим, чтобы все были страны, где люди контролируют ситуацию, люди имеют власть, таким образом у нас никогда не будет проблем", – сказал Трамп.

Он добавил, что это лучший совет, который когда-либо создавали. Американский президент признал, что приглашение Путина может вызвать споры.

"Да, у меня есть несколько противоречивых людей в нем, но это люди, которые выполняют свою работу. Итак, его пригласили. Он принял приглашение", – резюмировал он.

Ранее в этот же день на заседании Совета безопасности России Путин не подтвердил свое намерение войти в Совет мира, но заявил, что Министерство иностранных дел "изучит документы" и "проконсультируется со стратегическими партнерами".

Он также предложил использовать замороженные на Западе российские активы для оплаты сбора в размере $1 млрд за постоянное место в Совете мира.