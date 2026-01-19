Bloomberg: Макрон не присоединится к Совету мира Трампа. Туда пригласили Путина и Лукашенко

Французский президент откажется присоединиться к организации, за постоянное место в которой нужно внести не менее $1 млрд

Эмманюэль Макрон (Фото: Philippe Magoni/EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон не планирует принимать приглашение американского коллеги Дональда Трампа присоединиться к так называемому Совету мира. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собеседника, знакомого с этим вопросом.

Администрация Трампа просит страны, желающие получить постоянное место в этой организации, внести не менее $1 млрд. Согласно проекту устава, с которым ознакомилось Bloomberg, Трамп станет ее первым председателем и будет иметь полномочия принимать решения о членстве.

Международное сообщество взволновано тем, что Трамп пытается создать альтернативу или соперника Организации Объединенных Наций, которую он давно критикует.

По словам собеседника, Макрон считает, что организация, которую хочет создать Трамп, выходит за пределы вопроса сектора Газа и вызывает серьезные опасения, особенно в отношении соблюдения принципов ООН, которые Франция считает не подлежащими обсуждению.

Трамп пригласил ряд мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни, войти в состав Совета мира.

По словам неназванных собеседников, к участию были приглашены несколько европейских стран. Они добавили, что Трамп хочет, чтобы полный устав и полномочия комитета были подписаны в Давосе в четверг. Однако некоторые пункты мелким шрифтом заставили приглашенных задуматься, стоит ли принимать его.

Ранее в этот же день спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы получил приглашение присоединиться к Совету мира.

"Сейчас мы изучаем все детали этого предложения, в том числе надеемся на контакты с американской стороной для того, чтобы прояснить все нюансы", – сказал Песков.

Министерство иностранных дел Беларуси сообщило, что аналогичное приглашение поступило диктатору страны Александру Лукашенко.

"В обращении к Беларуси в контексте урегулирования ситуации в Газе предлагается стать основателем Совета мира, новой международной организации", – заявил спикер МИД страны Руслан Воронков.

Лукашенко воспринял предложение Трампа "положительно", уточнили в ведомстве. По словам Воронкова, Беларусь готова участвовать в работе Совета мира и надеется, что эта структура будет заниматься урегулированием и других конфликтов.