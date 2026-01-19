Bloomberg: Макрон не приєднається до Ради миру Трампа. Туди запросили Путіна та Лукашенка

Французький президент відмовиться приєднатися до організації, за постійне місце в якій потрібно внести щонайменше $1 млрд

Емманюель Макрон (Фото: Philippe Magoni/EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон не планує приймати запрошення американського колеги Дональда Трампа приєднатися до так званої Ради миру. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на співрозмовника, обізнаного з цим питанням.

Адміністрація Трампа просить країни, які бажають отримати постійне місце в цій організації, внести щонайменше $1 млрд. Згідно з проєктом статуту, з яким ознайомилося Bloomberg, Трамп буде її першим головою та матиме повноваження ухвалювати рішення щодо членства.

Міжнародна спільнота схвильована тим, що Трамп намагається створити альтернативу або суперника Організації Об'єднаних Націй, яку він давно критикує.

За словами співрозмовника, Макрон вважає, що організація, яку хоче створити Трамп, виходить за межі питання сектора Гази й викликає серйозні побоювання, особливо щодо дотримання принципів ООН, які Франція вважає такими, що не підлягають обговоренню.

Трамп запросив деяких світових лідерів, включно з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм та прем'єр-міністром Канади Марком Карні, увійти до складу Ради миру.

За словами неназваних співрозмовників, до участі було запрошено кілька європейських країн. Вони додали, що Трамп хоче, щоб повний статут та повноваження комітету були підписані у Давосі у четвер. Однак деякі пункти дрібним шрифтом змусили запрошених задуматися, чи варто приймати його.

Раніше цього самого дня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито отримав запрошення долучитися до Ради миру.

"Наразі ми вивчаємо всі деталі цієї пропозиції, зокрема сподіваємося на контакти з американською стороною для того, щоб з'ясувати всі нюанси", – сказав Пєсков.

Міністерство закордонних справ Білорусі повідомило, що аналогічне запрошення надійшло диктатору країни Олександру Лукашенку.

"У зверненні до Білорусі у контексті врегулювання ситуації у Газі пропонується стати засновником Ради миру, нової міжнародної організації", – заявив речник МЗС країни Руслан Воронков.

Лукашенко сприйняв пропозицію Трампа "позитивно", уточнили у відомстві. За словами Воронкова, Білорусь готова брати участь у роботі Ради миру і сподівається, що ця структура займатиметься врегулюванням також інших конфліктів.