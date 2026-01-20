Bloomberg узнало, лидеров каких стран Трамп пригласил в Совет мира: перечень

В списке приглашенных в Совет мира есть Россия, Беларусь, Китай, а также два десятка стран Европы

Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum/EPA)

Президент США Дональд Трамп пригласил почти пять десятков мировых лидеров присоединиться к Совету мира для Газы, надеясь продвинуть свой план по обеспечению прочного мира и реконструкции анклава. Об этом сообщило агентство Bloomberg и обнародовало полный перечень государств.

Трамп хочет, чтобы церемония подписания состоялась в Давосе в четверг, несмотря на призывы некоторых из приглашенных пересмотреть условия работы группы. Несколько стран подтвердили свое участие, а Франция отказалась.

Медиа пишет, что приведенный ниже список приглашений составлен на основе информации от анонимных собеседников, осведомленных в этом вопросе, и публикаций в социальных сетях. Не все страны подтвердили получение, и этот список не является исчерпывающим.

Кроме государств, в списке есть Европейская комиссия. В перечне преимущественно лидеры европейских государств, в частности Албании, Австрии, Кипра, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Ирландии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина также получила приглашение от американского президента. Однако его прислали России и Беларуси.

Кроме этого, по данным Bloomberg, Трамп пригласил в Совет мира латиноамериканские государства – Аргентину, Бразилию и Парагвай. В перечне есть два государства Центральной Азии – Казахстан и Узбекистан.

Также в списке Австралия, Бахрейн, Канада, Китай, Египет, Индия, Индонезия, Израиль, Япония, Иордания, Марокко, Новая Зеландия, Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Корея, Таиланд, Турция, ОАЭ и Вьетнам.