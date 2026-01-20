Bloomberg дізналося, лідерів яких країн Трамп запросив до Ради миру: перелік

У списку запрошених до Ради миру є Росія, Білорусь, Китай, а також два десятки країн Європи

Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum/EPA)

Президент США Дональд Трамп запросив майже п’ять десятків світових лідерів приєднатися до Ради миру для Гази, сподіваючись просунути свій план щодо забезпечення тривалого миру та реконструкції анклаву. Про це повідомило агентство Bloomberg й оприлюднило повний перелік держав.

Трамп хоче, щоб церемонія підписання відбулася в Давосі в четвер, попри заклики деяких із запрошених переглянути умови роботи групи. Кілька країн підтвердили свою участь, а Франція відмовилася.

Медіа пише, що наведений нижче список запрошень складено на основі інформації від анонімних співрозмовників, знайомих з цим питанням, та публікацій у соціальних мережах. Не всі країни підтвердили отримання, і цей список не є вичерпним.

Крім держав, у списку є Європейська комісія. У переліку переважно лідери європейських держав, зокрема Албанії, Австрії, Кіпру, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі Португалії, Румунії, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Великої Британії.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна також отримала запрошення від американського президента. Однак його надіслали Росії та Білорусі.

Крім цього, за даними Bloomberg, Трамп запросив до Ради миру латиноамериканські держави – Аргентину, Бразилію та Парагвай. У переліку є дві держави Центральної Азії – Казахстан та Узбекистан.

Також у списку Австралія, Бахрейн, Канада, Китай, Єгипет, Індія, Індонезія, Ізраїль, Японія, Йорданія, Марокко, Нова Зеландія, Оман, Пакистан, Катар, Саудівська Аравія, Сінгапур, Південна Корея, Таїланд, Туреччина, ОАЕ та В'єтнам.