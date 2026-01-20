Україну запросили до Ради миру Трампа. Зеленський: Складно уявити нас разом із Росією будь-де
Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew / EPA)

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україну запросили до Ради миру щодо врегулювання у секторі Гази, започаткованої керівником США Дональдом Трампом. Про це глава держави повідомив під час спілкування з медіа.

За словами президента, Київ отримав відповідне запрошення – і над ним працюють дипломати.

Стосовно того, що Трамп міг запросити до цієї Ради диктаторів Росії та Білорусі Володимира Путіна й Олександра Лукашенка, Зеленський зауважив, що Москва є ворогом України, а Мінськ – її союзником.

"Чесно кажучи, поки що для мене дуже складно уявити, як ми з Росією можемо бути разом в тій чи іншій Раді. І це не стосується цієї Ради Миру. Просто Росія – це про раду війни. І Білорусь разом з ними, а саме – режим Лукашенка", – наголосив Зеленський.

Створення Ради миру для Гази передбачено американським планом врегулювання війни між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС.

Також Рада миру згадується у 20-пунктному проєкті мирного плану для завершення російсько-української війни.

  • 16 січня співрозмовники FT повідомили, що Трамп запропонував розширити Раду миру щодо Гази, додавши до неї інші "гарячі точки" – Україну та Венесуелу. Частина зі співбесідників вказали, що президент США розглядає цей орган як "потенційну заміну ООН".
  • Американський чиновник повідомив Bloomberg, що адміністрація Трампа хоче мінімум $1 млрд від країн, які прагнуть отримати постійне місце у Раді миру.
  • Один зі співрозмовників медіа заявив, що президент Франції Макрон не планує приймати запрошення Трампа до Ради миру.