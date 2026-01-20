Україну запросили до Ради миру Трампа. Зеленський: Складно уявити нас разом із Росією будь-де

Керівник України прокоментував потенційну участь Києва в організації, до якої також могли запросити Москву і Мінськ

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew / EPA)

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україну запросили до Ради миру щодо врегулювання у секторі Гази, започаткованої керівником США Дональдом Трампом. Про це глава держави повідомив під час спілкування з медіа.

За словами президента, Київ отримав відповідне запрошення – і над ним працюють дипломати.

Стосовно того, що Трамп міг запросити до цієї Ради диктаторів Росії та Білорусі Володимира Путіна й Олександра Лукашенка, Зеленський зауважив, що Москва є ворогом України, а Мінськ – її союзником.

"Чесно кажучи, поки що для мене дуже складно уявити, як ми з Росією можемо бути разом в тій чи іншій Раді. І це не стосується цієї Ради Миру. Просто Росія – це про раду війни. І Білорусь разом з ними, а саме – режим Лукашенка", – наголосив Зеленський.

Створення Ради миру для Гази передбачено американським планом врегулювання війни між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС.

Також Рада миру згадується у 20-пунктному проєкті мирного плану для завершення російсько-української війни.