Білий дім показав мирний план Трампа щодо Гази

Буде створено Раду миру з президентом США та експрем'єром Британії Блером, ХАМАС отримає амністію, а Ізраїль не окуповуватиме сектор Гази – та інші пункти

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та президент США Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Білий дім опублікував мирний план президента США Дональда Трампа щодо закінчення війни Ізраїлю та угрупування ХАМАС у секторі Гази.

План керівника Штатів складається з 20 пунктів. У тому числі, угода передбачає те, що Газа стане "дерадикалізованою зоною, вільною від терору, яка не становитиме загрози для своїх сусідів".

Також заплановано відбудову сектору "на благо народу Гази".

У випадку, якщо обидві сторони погодяться на пропозицію, то "війна негайно закінчиться". Ізраїльські сили повинні будуть відступити до узгодженої лінії, аби підготуватися до звільнення заручників. Впродовж цього часу буде припинення вогню, а лінії фронту залишатимуться замороженими, поки не будуть виконані умови для повного виведення військ.

Впродовж 72 годин після того, як Ізраїль публічно прийме цю угоду, будуть повернуті усі живі заручники та усі тіла загиблих бранців. Після того, як ХАМАС зробить це, Ізраїль звільнить 250 ув'язнених, засуджених до довічного, а також 1700 жителів Гази, включно з усіма жінками та дітьми, затриманих після різанини 7 жовтня 2023 року. За останки кожного заручника Ізраїль поверне рештки 15 померлих мешканців Гази.

"Після повернення всіх заручників члени ХАМАСу, які зобов'язуються мирно співіснувати та здати свою зброю, отримають амністію. Членам ХАМАСу, які бажають покинути Газу, буде забезпечено безпечний проїзд до країн, що їх приймуть", – зазначається у публікації.

З-поміж інших пунктів:

→ Газа керуватиметься тимчасовим перехідним урядом технократичного, аполітичного палестинського комітету, який буде відповідати за забезпечення повсякденного функціонування державних служб та муніципалітетів для населення Гази;

→ комітет складатиметься з кваліфікованих палестинців та міжнародних експертів, а нагляд та контроль за його діяльністю здійснюватиме міжнародний перехідний орган "Рада миру", на чолі якого буде Трамп;

→ інших членів та керівників держав, що увійдуть до Ради, обіцяють оголосити пізніше, але з-поміж них буде колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер;

→ Рада встановлюватиме рамки та фінансуватиме відновлення Гази, поки Палестинська адміністрація не завершить програму реформ;

→ ХАМАС та інші угруповання погоджуються не брати участі в управлінні Газою, прямо, опосередковано чи в будь-якій іншій формі; їхня інфраструктура буде знищена; відбудеться демілітаризація Гази за участю незалежних спостерігачів;

→ Ізраїль не буде окупувати або анексувати Газу; ізраїльські війська поступово виходитимуть з сектору і передаватимуть контроль Міжнародним стабілізаційним силам, які Штати створять у співпраці з арабськими та світовими партнерами;

→ буде розроблено "План економічного розвитку Трампа" щодо відновлення і "пожвавлення" Гази, а також створено спеціальну економічну зону;

→ у міру просування відновлення Гази та виконання програми реформ Палестинської автономії, можуть скластися умови для "надійного шляху до самовизначення та державності Палестини, які ми [США] визнаємо як прагнення палестинського народу".

Під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу Трамп заявив, що той погодився на цей план.