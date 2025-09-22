Нетаньягу заявив, що Палестинська держава не буде створена

Прем’єр Ізраїлю заявив, що після візиту до США оголосить відповідь на "спробу нав’язати терористичну державу"

Беньямін Нетаньягу (Фото: EPA)

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Палестинська держава на захід від Йордану не буде створена. Його заяву передає The Washington Post.

"Відповідь на останню спробу нав’язати нам терористичну державу в серці нашої землі буде надана після мого повернення зі Сполучених Штатів", – сказав прем’єр Ізраїлю.

Зазначається, що Нетаньягу відвідав США для участі у Генеральній Асамблеї ООН. 29 вересня він має зустрітися з президентом Дональдом Трампом у Білому домі, після чого повернеться до Ізраїлю.

"У мене є чітке послання для тих лідерів, які визнають Палестинську державу після жахливої різанини 7 жовтня – Ви надаєте величезну винагороду тероризму. І в мене є ще одне послання для вас: цього не станеться", – додав прем’єр.