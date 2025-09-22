Нетаньягу заявив, що Палестинська держава не буде створена
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Палестинська держава на захід від Йордану не буде створена. Його заяву передає The Washington Post.
"Відповідь на останню спробу нав’язати нам терористичну державу в серці нашої землі буде надана після мого повернення зі Сполучених Штатів", – сказав прем’єр Ізраїлю.
Зазначається, що Нетаньягу відвідав США для участі у Генеральній Асамблеї ООН. 29 вересня він має зустрітися з президентом Дональдом Трампом у Білому домі, після чого повернеться до Ізраїлю.
"У мене є чітке послання для тих лідерів, які визнають Палестинську державу після жахливої різанини 7 жовтня – Ви надаєте величезну винагороду тероризму. І в мене є ще одне послання для вас: цього не станеться", – додав прем’єр.
- 13 вересня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з підтримкою створення Палестини.
- 21 вересня Британія, Канада й Австралія визнали незалежність Палестинської держави, водночас всі країни виступили проти терористичного угруповання ХАМАС.
- Ізраїль розкритикував рішення цих держав, заявивши, що воно не сприяє досягненню миру.
Коментарі (0)