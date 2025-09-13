Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з підтримкою створення Палестини

США, Ізраїль і ще вісім держав проголосували проти резолюції, яка підтримала Нью-Йоркську декларацію

Прапори Палестини (Фото: J.J. Guillen/EPA)

Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй схвалила Нью-Йоркську декларацію про врегулювання питання створення двох держав між Ізраїлем і Палестиною. Про це повідомляється на сайті ООН.

Нью-Йоркська декларація є підсумком міжнародної конференції, що відбулася у липні у штаб-квартирі ООН та організованої Францією й Саудівською Аравією, яка відновить свою роботу наприкінці цього місяця.

До складу Генасамблеї входять усі 193 держави-члени ООН, і 142 країни проголосували за резолюцію на підтримку цього документа.

Ізраїль проголосував проти, як і дев'ять інших країн: Аргентина, Угорщина, Мікронезія, Науру, Палау, Папуа – Нова Гвінея, Парагвай, Тонга та США, при цьому 12 країн утрималися.

Перед голосуванням посол Франції в ООН Жером Боннафон нагадав, що Нью-Йоркська декларація "викладає єдину дорожню карту для реалізації рішення про створення двох держав".

Це передбачає негайне припинення вогню в Газі, звільнення всіх заручників, які там утримуються, і створення Палестинської держави, яка є одночасно життєздатною та суверенною.

Дорожня карта також закликає до роззброєння ХАМАС і його виключення з управління в Газі, нормалізації відносин між Ізраїлем та арабськими країнами, а також до колективних гарантій безпеки.

Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон заявив, що "ця одностороння декларація не запам’ятається як крок до миру, а лише як ще один порожній жест, який послаблює довіру до цієї асамблеї". Він також сказав, що "ХАМАС є найбільшим переможцем" від ухвалення документа.

Міжнародна конференція високого рівня в липні пройшла на тлі війни в Газі й погіршення перспектив рішення про дві держави. У своєму вступному слові генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш зазначив, що "центральним питанням для миру на Близькому Сході є реалізація рішення про дві держави, в межах якого дві незалежні, суверенні, демократичні держави – Ізраїль і Палестина – живуть пліч-о-пліч у мирі та безпеці".

UN General Assembly ADOPTS resolution endorsing the New York Declaration on the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution



Voting result

In favor: 142

Against: 10

Abstain: 12 pic.twitter.com/38ilC20OYL — UN News (@UN_News_Centre) September 12, 2025

30 липня Франція і ще 14 держав підписали документ під назвою "Нью-Йоркський заклик", що стосується визнання палестинської держави.

6 серпня Ізраїль звинуватив країни, готові визнати Палестину, у зриві угоди про заручників і закликав посилити міжнародний тиск на ХАМАС.

8 серпня Венс заявив, що США не планують визнавати Палестину, попри те, що про такі наміри заявила низка союзників.