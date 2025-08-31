США відмовилися видавати візи представникам Палестини напередодні Генасамблеї ООН
США відмовили у візі главі Палестинської автономії Махмуду Аббасу і ще низці чиновників напередодні саміту Організації Об'єднаних Націй. Так Вашингтон хоче зірвати ймовірне визнання країнами Європи Палестинської держави, передає CNN.
29 серпня Держдепартамент США оголосив про "відмову у видачі й анулювання віз" членам Палестинської автономії (ПА) та Організації визволення Палестини (ОВП). Представник Держдепу підтвердив, що це торкнулося Аббаса і ще близько 80 посадових осіб.
"Адміністрація Трампа ясно дала зрозуміти: в інтересах нашої національної безпеки притягнути ОЗП і ПА до відповідальності за невиконання своїх зобов'язань і підрив перспектив миру", – йдеться в заяві.
Крім того, місія Палестинської адміністрації при ООН буде "звільнена від зобов'язань" відповідно до Угоди про штаб-квартиру ООН. Щоб вважати Палестину партнером по миру, влада повинна відкинути тероризм, припинити намагатися обійти переговори, використовуючи міжнародно-правові кампанії, і припинити зусилля щодо забезпечення одностороннього визнання ймовірної палестинської держави.
"Ці кроки суттєво сприяли відмові ХАМАС звільнити заручників і зриву переговорів про припинення вогню в секторі Гази", – зазначили в Держдепі.
США залишаються відкритими для відновлення взаємодії, якщо влада Палестинської автономії повернеться на "конструктивний шлях" мирного існування з Ізраїлем і пошуку компромісу.
Як повідомили CNN неназвані співрозмовники, відмова у видачі віз палестинським офіційним особам не сприяє просуванню дипломатичних зусиль щодо припинення вогню в секторі Гази. Ба більше, дії США суттєво обмежать присутність палестинських чиновників на 80-й щорічній сесії Генасамблеї ООН, що відбудеться у вересні.
- 30 липня Франція і ще 14 держав підписали документ під назвою "Нью-Йоркський заклик", що стосується визнання палестинської держави.
- 6 серпня Ізраїль звинуватив країни, готові визнати Палестину, у зриві угоди про заручників і закликав посилити міжнародний тиск на ХАМАС.
- 8 серпня Венс заявив, що США не планують визнавати Палестину, попри те, що про такі наміри заявила низка союзників.
- 26 серпня прем'єр Данії заявила, що країна підтримує визнання Палестини вже давно. В Австралії також готові визнати державу на Генасамблеї ООН.
